Son Dakika Haberleri: Antik Mısır'da Kadın Hakları | Evlilik Sözleşmesi

Antik Mısır'da Kadın Hakları | Evlilik Sözleşmesi

1 saat önce

Günümüzde kadın hakları ve kadınlara verilen önem konuşulurken antik Mısır da kadın hakları oldukça önemliydi.

Günümüzde kadın hakları ve kadınlara verilen önem konuşulurken antik Mısır da kadın hakları oldukça önemliydi.Günümüzde yapılan evlilik sözleşmesi antik mısırda'da yapılmaktaydı.

Herkese iyi seyirler dilerim

Saygılarımla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:46 Kaynak: Youtube

Mısır, Genel
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