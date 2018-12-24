Antik Mısır'da Kadın Hakları | Evlilik Sözleşmesi
1 saat önce
Günümüzde kadın hakları ve kadınlara verilen önem konuşulurken antik Mısır da kadın hakları oldukça önemliydi.
Günümüzde kadın hakları ve kadınlara verilen önem konuşulurken antik Mısır
da kadın hakları oldukça önemliydi.Günümüzde yapılan evlilik sözleşmesi antik mısırda'da yapılmaktaydı.
Herkese iyi seyirler dilerim
Saygılarımla
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:46 Kaynak: Youtube
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