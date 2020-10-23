Antik Mısır dönemi tanrı ve tanrıça heykellerini satmaya çalışırken yakalandılar - Son Dakika

KOCAELİ'de, Antik Mısır dönemine ait 2 adet tanrı ve tanrıça heykelini satmaya çalışan C.G. ve A.D. yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.G. ve A.D.'nin ellerinde bulunan Antik Mısır dönemine ait tanrı ve tanrıça heykelini satmaya çalıştıklarını belirledi. Jandarma ekipleri, İzmit Sepetçiler Mahallesi'nde takibe aldıkları C.G. ve A.D.'nin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 adet Antik Mısır dönemine ait tanrı ve tanrıça heykeli ele geçirildi. C.G. ve A.D. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.