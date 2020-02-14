Antik Mısır dönemine ait 32 parça satranç takımı ile yakalandılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antik Mısır dönemine ait 32 parça satranç takımı ile yakalandılar - Son Dakika

Antik Mısır dönemine ait 32 parça satranç takımı ile yakalandılar

6 saat önce

MUĞLA'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, Antik Mısır Uygarlığı Dönemi'ne ait 32 parça satranç takımının da aralarında bulunduğu eserlerle yakalanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Antik Mısır dönemine ait 32 parça satranç takımı ile yakalandılar, System.String[]

MUĞLA'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, Antik Mısır Uygarlığı Dönemi'ne ait 32 parça satranç takımının da aralarında bulunduğu eserlerle yakalanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.  Eksiksiz olan satranç takımının piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu belirtildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milas ilçesindeki bazı kişilerin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi. Alıcı görünümündeki sivil giyimli jandarma ekipleri, şüphelilerle dün irtibata geçip, ellerindeki tarihi eserleri satın almak için pazarlık yaptı. Pazarlığın ardından gerçek kimliklerini açıklayan jandarma ekipleri, H.E., E.Y. ve E.K.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Operasyonda, Antik Mısır Uygarlığı Dönemi'ne ait 32 parça satranç takımı, bileklik, iğne, heykelcik ve 2 adet yüzük ele geçirilirken, tarihi eserler, Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Eksiksiz olan satranç takımının piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu belirtildi.


Jandarma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ünlü mafya lideri Yakup Süt yakalandı
Kartal'da uyuşturucu serasına dönüştürülen eve operasyon kamerada "OLTA MEHMET"  ŞEBEKESİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı

Son Dakika Haberleri
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi
20:46 Billie Eilish beklenen James Bond şarkısını yayınladı
19:40 Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 21:40:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antik Mısır dönemine ait 32 parça satranç takımı ile yakalandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]