'Antik Pedal' ile bisiklet turizmi canlanacak - Son Dakika

'Antik Pedal' ile bisiklet turizmi canlanacak

30.03.2021 20:36
'Antik Pedal' ile bisiklet turizmi canlanacak, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ve Seydikemer ilçe belediyelerinin bisiklet turizmi için hazırladığı 'Antik Pedal' projesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından 1 milyon 294 bin lira destek almaya hak kazandı.

MUĞLA'nın Fethiye ve Seydikemer ilçe belediyelerinin bisiklet turizmi için hazırladığı 'Antik Pedal' projesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından 1 milyon 294 bin lira destek almaya hak kazandı.

AB ülkelerinde, yılda 44 milyar Euro kazandıran, 650 bin kişiye iş imkanı sağlayan bisiklet turizmi için kolları sıvayan Fethiye ile Seydikemer belediyeleri, GEKA'ya başvuruda bulundu. Ortak proje, 'Antik Pedal' tarafından 1 milyon 294 bin lira destek almaya hak kazandı. Proje, nisan ayı içerisinde başlıyor.

Fethiye Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen 'Antik Pedal' toplantısına Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Kaynak, Kent Konseyi Başkanı Gül Bahar Edik Kayhan, kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.Tüm proje ortakları adına Başkan Kayhan yaptığı açıklamada, "GEKA'nın Aydın, Muğla ve Denizli illeri kapsamında yaptığı çağrıya 60 proje başvurdu ve bunlardan 19 proje toplam 15.9 milyon lira destek almaya hak kazandı. Türkiye'de bisiklet turizmiyle orta vadede 4 milyar euroluk bir turizm geliri hedefleniyor. Farklı coğrafi özellikteki alanlar, zorluk derecelerine ve sahip oldukları doğal ve kültürel kaynak değerlerine göre alternatif rotalar olarak belirlenecek. Rotalar belirlenirken, bölgedeki Likya Yolu ve Evliya Çelebi gibi gezginlerin güzergahları, önemli tarihi olayların geçtiği noktalar göz önünde bulundurulacak. Rehber kitapta bu konularda detaylı bilgiler verilerek ilgilinin tarihi süreci yerinde yaşayarak kavraması sağlanacak ve her bir rota, içerdiği potansiyele göre isimlendirilecek. Böylece farklı yaş gruplarından, farklı beklentilere sahip bisikletçiler tercihlerine uygun rotalarda sürüş yapabilecek" dedi.Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan, hedeflerinin turizmi 12 aya yaymak olduğunu belirtip, "Antik kentlerimizi öne çıkarma gayreti içindeyiz. Bu proje tüm bunları besleyecek önemli bir projedir" diye konuştu.Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat ise, "Fethiye ile Seydikemer bir bütündür. Tarihi ve kültürel olanakların da bir bütün olarak değerlendirilip, korunarak böyle bir projeyle daha da geliştirilmesi beni ziyadesiyle mutlu etti" dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da projeyi yakından takip ettiğini ifade edip, "Projede iki ilçenin kaymakamının ve belediye başkanının yan yana oturması çok önemlidir. Bazı tabuları yıktık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Daha önce de böyle toplantılarımız olmuştu. Bundan sonra da birlik içinde çalışmalarımız devam edecek. Hep birlikte olduktan sonra başarıya ulaşıyoruz" diye konuştu.


'Antik Pedal' ile bisiklet turizmi canlanacak
'Antik Pedal' ile bisiklet turizmi canlanacak
'Antik Pedal' ile bisiklet turizmi canlanacak

Seydikemer, Bisiklet, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Antik Pedal' ile bisiklet turizmi canlanacak - Son Dakika


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