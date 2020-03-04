Antik Smyrna Kenti kazılarını İzmir Katip Çelebi Üniversitesi yürütecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Antik Smyrna Kenti kazılarını İzmir Katip Çelebi Üniversitesi yürütecek - Son Dakika

Antik Smyrna Kenti kazılarını İzmir Katip Çelebi Üniversitesi yürütecek

6 saat önce

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yürütülen Antik Smyrna Kenti kazı çalışmalarını bundan sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) sürdürecek.

Antik Smyrna Kenti kazılarını İzmir Katip Çelebi Üniversitesi yürütecek, System.String[]

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yürütülen Antik Smyrna Kenti kazı çalışmalarını bundan sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) sürdürecek.

İzmir'in son 3 bin yıllık tarihinin izlerini taşıyan antik kentteki devir törenine, İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ile üniversite personeli katıldı.

Rektör Köse, törendeki konuşmasında, İKÇÜ'nün sadece kampüste değil, İzmir'in her alanında bilimsel çalışmalar yaptığını belirterek, "İnanıyorum ki çalışmalarımız insanlık tarihine ışık tutacak." diye konuştu.

Antik Smyrna Kenti Kazı Başkanlığı'nı yürüten ve İKÇÜ'de Türk İslam Arkeolojisi Bölümünde göreve başlayan Doç. Dr. Akın Ersoy da kentin önemli tarihsel zenginliğe sahip olduğunu ifade ederek, "Bölgedeki çalışmalar, 1932 yılında Meclisten çıkan kararla başlamış. Cumhuriyet tarihinin en önemli 17-18 arkeolojik projesinden biri olmuş. Kazı çalışmaları, 2020 yılından sonra da insanlık için önemli bilgiler sağlayacaktır. " dedi.

Konuşmaların ardından göndere İKÇÜ logosunun yer aldığı bayrak çekildi.

Törene katılan heyet, kazı alanında incelemelerde bulundu, Akın Ersoy'dan bilgi aldı.

Daha önce Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yürütülen kazı çalışmaları, kentin farklı kültürlerin birleşme noktası olduğunu ortaya çıkarmış, dönemin günlük yaşamı hakkında bilgi vermişti.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Çelebi, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği mültecilerin imdadına Türk askeri yetişti
Taksi şoförü aracına aldığı kişiler hırsız çıkınca, polis baskınında gözaltına alındı, 52 gün tutuklu kaldı Alman otomotiv devi BMW, logosunu değiştirdi Babanın oğlunu öldürdüğü cinayetin altından borç meselesi çıktı

Son Dakika Haberleri
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
21:43 Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 22:22:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antik Smyrna Kenti kazılarını İzmir Katip Çelebi Üniversitesi yürütecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]