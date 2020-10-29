Antik yerleşimde 8 bin 200 yıllık ana tanrıça heykelciği bulundu - Son Dakika

Antik yerleşimde 8 bin 200 yıllık ana tanrıça heykelciği bulundu

29.10.2020 07:35
Antik yerleşimde 8 bin 200 yıllık ana tanrıça heykelciği bulundu, System.String[]

İZMİR'in tarihine ışık tutan Bornova ilçesindeki Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde bu yılki kazı çalışmalarında tarih gün yüzüne çıkarıldı.

İZMİR'in tarihine ışık tutan Bornova ilçesindeki Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde bu yılki kazı çalışmalarında tarih gün yüzüne çıkarıldı. Bu yılki kazılarda balık fosilleri ve çok sayıda midye kalıntısının yanı sıra 8 bin 200 yıllık ana tanrıça heykelciği, balıkçılıkla ilgili ağ ağırlıkları ve çeşitli takılar bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle kazı çalışmalarının devam ettiği Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde, geçen haziran ayında başlayan 2020 kazıları sona erdi. İzmir'in tarihine ışık tutan kazılar sayesinde kentin tarihinin 5 bin yıl yerine 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzandığı anlaşılırken, üst üste kurulan 9 köy de ortaya çıkarılarak gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıca kazılarda binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü bir tür olan zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıya ulaşıldı. İlk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi 8 bin 500 yıl öncesinde başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği ortaya çıktı.

8 BİN 200 YILLIK ANA TANRIÇA HEYKELCİĞİAntik alandaki kazılarda bu yıl bulunan en dikkat çekici buluntu ise 8 bin 200 yıllık ana tanrıça heykelciği oldu. Heykelciğin yanı sıra bir diğer buluntu 8 bin 200 yıllık bardak da yine ülkenin kültür hazinesine kazandırıldı. Yine aynı döneme ait balıkçılıkla ilgili çok sayıda ağ ağırlığı dikkati çekti. İlk İzmirlilerin balıkçılıkla oldukça ilgili olduğu, ağla avcılık yaptığı da böylelikle anlaşıldı. Madalyon ve kolye ucu gibi çeşitli takılar da yine kazılarda bulundu. 6 aylık çalışmaların ardından bu yılki kazıların sona erdiğini belirten kazı başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, bu seneki kazılarda ortaya çıkarılan 250'ye yakın buluntuyu İzmir Müze Müdürlüğü'ne vereceklerini ifade etti. Bu yılki en önemli buluntular arasında 8 bin 200 yıllık 5 santimetre boyunda ana tanrıça heykelciğinin yer aldığını belirten Derin, ancak mermer heykelciğin kafa kısmının yerinde olmadığına ifade etti. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, deri işlemeciliğinde kullanılan kesici aletlerin, balık avında kullanılan ağ ağırlığı, ayrıca yün dokumacılığında kullanılan mermer ve taştan yapılan malzemelere dikkat çekerek, buluntuların dönemin kültür ve sanat açısından verdiği değeri, inceliği gösterdiğini kaydetti.

Antik yerleşimde 8 bin 200 yıllık ana tanrıça heykelciği bulundu
Antik yerleşimde 8 bin 200 yıllık ana tanrıça heykelciği bulundu
Antik yerleşimde 8 bin 200 yıllık ana tanrıça heykelciği bulundu
Antik yerleşimde 8 bin 200 yıllık ana tanrıça heykelciği bulundu
Antik yerleşimde 8 bin 200 yıllık ana tanrıça heykelciği bulundu
Antik yerleşimde 8 bin 200 yıllık ana tanrıça heykelciği bulundu
Antik yerleşimde 8 bin 200 yıllık ana tanrıça heykelciği bulundu
Antik yerleşimde 8 bin 200 yıllık ana tanrıça heykelciği bulundu
Antik yerleşimde 8 bin 200 yıllık ana tanrıça heykelciği bulundu
Antik yerleşimde 8 bin 200 yıllık ana tanrıça heykelciği bulundu
Antik yerleşimde 8 bin 200 yıllık ana tanrıça heykelciği bulundu
Antik yerleşimde 8 bin 200 yıllık ana tanrıça heykelciği bulundu
Antik yerleşimde 8 bin 200 yıllık ana tanrıça heykelciği bulundu
Antik yerleşimde 8 bin 200 yıllık ana tanrıça heykelciği bulundu
Antik yerleşimde 8 bin 200 yıllık ana tanrıça heykelciği bulundu

Yeşilova, Bornova, Balık, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antik yerleşimde 8 bin 200 yıllık ana tanrıça heykelciği bulundu - Son Dakika

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