Antika dükkanı zamana tanıklık ediyor - Son Dakika

MERSİN'de 26 yıldır antikacılıkla uğraşan Özdan Al'ın dükkanına gelenler adeta zamana tanıklık ediyor.

Teknolojideki gelişmeyle birlikte insanların hayatına hızlı şekilde yeni ürünler girerken, eskiyi özleyenler ve geçmişe yolculuk etmek isteyenlerin tercihi ise antika dükkanları oluyor. 26 yıldır antikacılıkla uğraşan Özdan Al, mesleğinin inceliklerini anlattı. İnsanların antika eşyalarda çocukluğunu, geçmişini bulduğunu belirten Al, antikacılığın dikkat isteyen bir meslek olduğunu söyledi. Babadan kalma antikacılık mesleğini devam ettiren Al'ın dükkanında Osmanlı döneminden kalma çinilerden tablolara, takılara, gramofonlardan Fransız porselenlerine, bronz şamdanlardan eski zamanlardan kalma biblolara kadar geniş yelpazede ürün bulunuyor.

İnsanların evlerinde geçmişine dair bir şeyler bulundurmak, görmek istediğini aktaran Al, "Biz antikacılar, insanların geçmişe dair özlemlerini karşılayacak ürünleri dükkanlarımızda bulundurmaya çalışıyoruz. Geçmişine saygı duyan, özleyen, doğduğu büyüdüğü yerdeki objeleri evlerinde görmek isteyen insanlar, antikacılara geliyor" dedi.

'ORJİNAL OLMASINA DİKKAT EDİLMELİ'

Antikacılıkla ilgili önemli detaylar da paylaşan Al, "Antika alırken orijinal olmasına dikkat edilmeli. Sevdiğiniz her şey sizin için değerlidir. İlla 100 senelik bir parça olması gerekmiyor. 30 senelik bir parça da sizi evinizde mutlu edebilir. Bir ürünün antika olabilmesi için 100 seneyi geçmiş olması gerekir. Usta elinden çıkmış olması gerekir. Döneminin özelliklerini yansıtmalı" ifadelerini kullandı.

Antika ürünlerin bakımı hakkında da bilgi veren Al, "Ahşap objelerin ya da mobilyaların yıllık rutin bakımları gomalak cila yapılır. Eski bir usuldür ama bunu hala yaşatan insanlar var. Diğer cam, porselen, bronz parçalar çok fazla bakım istemiyor. Evinize alıp yıllarca izleyebilirsiniz" diye konuştu.

'ANTİKA ÜRÜNLER PAHALI DEĞİLLERDİR'

Antikaların pahalı olduğuna dair algı bulunduğunu ancak buna katılmadığını kaydeden Al, "Döneminde az sayıda yapılmış, saraya ya da özel kişilere yapılmış antikalar pahalıdır ama bunun dışında porselenler, tablolar, çiniler, biblolar dışarıya göre daha ucuzdur. Bu ürünlerin yapımında kullanılan malzemeler bugüne göre daha ucuzdur. Bu ürünler dışarıya kimyasal bir şey vermez. Bugün yapılan ürünlere göre daha sağlıklıdır." ifadelerini kullandı.