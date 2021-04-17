Antika eserlerle dolu kafede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kafenin kundaklama neticesinde yandığı iddiası üzerine, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Murat S'ye ait antika eserlerle dolu kafedeki yangın, ekiplerin çalışmaları neticesinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları, devam ediyor.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tuzpazarı Mahallesi Abdal Caddesi'ndeki 3 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa 'da antika eserlerle dolu kafe olarak işletilen tarihi binada çıkan yangın, kontrol altına alındı.

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