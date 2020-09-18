Antika eşyalarda sahteciliğe dikkat - Son Dakika

İZMİR'in tarihi çarşısı Kemeraltı'nda dükkanı bulunan antikacı Cem Üsküp, antika meraklılarını sahteciliğe karşı uyardı. Hemen hemen her antika eşyanın sahtesinin yapıldığını dile getiren Üsküp, "Antika ürünlerinin birebir sahtesini yapıyorlar. Koleksiyonerler, çok dikkat etmeli" dedi.

Kemeraltı'nda antika dükkanı bulunan Cem Üsküp, ayakkabıdan tişörte, çantadan paraya kadar pek çok ürünün sahtesini piyasaya süren sahtekarlara karşı vatandaşı uyardı. Hemen hemen her antika ürünün birebir aynısının sahtekarlar tarafından satılabildiğine dikkat çeken Üsküp, bazı sahte ürünleri müşterilerine göstermek amacıyla dükkanında tuttuğunu belirtti. Üsküp, "Bizim mesleğimizde sahtecilik çağlar boyunca devam ediyor. Antik Roma'da bile 2 bin yıllık sikkelerin sahteleri ele geçiriliyor. O dönemde de sahtecilik var. Günümüzde de antikacılık sektöründe bir maddi karşılığı varsa, sahtesi olmayan hemen hemen hiçbir antika yok. Örneğin, iş yerimde bulunan Osmanlı Dönemi'nden Donanma Yardım Cemiyeti'nin bağış kutusunun orijinali, 6-7 bin TL civarındadır. Antika obje toplayanlar için nadide bir eserdir. Bu kutunun maddi değeri olduğu için kutunun birebir sahtesini yapmışlar. Orijinali üzerinde bulunan plaketini de yapılmış ve piyasaya sürülmüş. Koleksiyoncuların dikkatli olmasını ve antika ürün alırken tanıdık dükkanlardan alışveriş yapmalarını öneriyorum. Çünkü her ürünün sahtesiyle karşılaşmaları mümkün" dedi.

UCUZLUĞUNDAN TERCİH EDİLİYORSahte ürünlerin satın alınmasının en büyük sebebinin orijinal antika eşyaya göre daha ucuz olmasından dolayı olduğunu ifade eden Üsküp, şu ifadeleri kullandı: "Sahteciliğin en cazibeli yanı; orijinali 6 bin TL olan bir ürünün sahtesini 3 bin TL'ye pazarlamaya çalışıyor. Satın almak isteyen kişi de fiyat cazibesine katılınca maalesef sahtekarların oyununa düşmüş oluyor. Sahte antika ürünlerinin anlaşılması tamamen tecrübeyle alakalı bir şey. Ayırt edilebilmesi için daha önce eserin orijinalinin eline alınmış olması gerekir. Yapıp tekniklerinin bilinmesi lazım. İnternet üzerinden yapılan antika satışları biraz daha sakıncalı ama yine de saygınlığını ispatlamış, yıllardır bu işi internet üzerinden yapan antikacılar da var. Güvenilir kişilerden antika satın alınmalı"