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'Antika Günleri'ne ilgi giderek büyüyor

6 saat önce

Talas'ta "Antika Günleri" devam ediyor.

'Antika Günleri'ne ilgi giderek büyüyor, System.String[]

Talas'ta "Antika Günleri" devam ediyor. Her ayın ikinci Pazar günü düzenlenen etkinliğin üçüncüsü yine yoğun katılımla gerçekleşti.


Her ay olduğu gibi bu ay da Antika Pazarı'na gelerek vatandaşlarla ve antikacılarla tek tek ilgilenen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas'ın tarih kokan bir ilçe olduğunun altını çizerek, "Talas'ın zaten fiziki ortamı da antika olduğu için gayet güzel bir buluşma oldu. Üçüncüsü gerçekleşen bu ay ki etkinliğe 40'tan fazla katılımcı oldu ve bir dahaki sefere giderek artarak 100'ün üzerinde serginin olması planlanıyor. Havanın soğukluğuna rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Ben de burada koleksiyonuma bir şeyler aldım. Herkesi, her ayın ikinci pazar günü buraya bekliyoruz" diye konuştu.


Antika Günleri etkinliğine katılan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirirken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Mustafa Yalçın, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:27 Kaynak: İHA
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