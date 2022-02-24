Antika merakı dolmuş şoförünü "gramofonist" yaptı - Son Dakika
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Antika merakı dolmuş şoförünü "gramofonist" yaptı

24.02.2022 11:00

Antika meraklısı Savaş Şekerbay, eski eşya pazarından aldığı arızalı iki antika gramofonu onarabilecek tamirci bulamayınca, tek başına yürüttüğü çalışmalarla başarıya ulaştı ve ardından bu işi mesleği yaptı.

Antika meraklısı Savaş Şekerbay, eski eşya pazarından aldığı arızalı iki antika gramofonu onarabilecek tamirci bulamayınca, tek başına yürüttüğü çalışmalarla başarıya ulaştı ve ardından bu işi mesleği yaptı.

Ankara Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki dükkanında yaklaşık 12 yıldır antika eşya tamirciliği yapan Şekerbay, bu işe başlama hikayesini ve eski tamir aletlerinden oluşturduğu koleksiyonunu AA muhabirine anlattı.

Çocukluğundan bu yana antikalara meraklı olduğunu, eski model plak, pikap ve radyo gibi çeşitli ev eşyalarını arayıp edindiğini belirten Şekerbay'ın hayatı, arızalı iki antika gramofonunu satın almasıyla değişti.

Gramofonlarını tamir edebilecek usta bulamayınca tek başına bu işi yapmaya karar verdiğini söyleyen Şekerbay, "Bunu kendim yapacağım, diye inat ettim. Oturdum, çözdüm, tamir ettim, yaptım. İki tane gramofonum oldu. Bu gramofonları yapabilmek için yedek parçaya ihtiyacım oldu. Bunun için de başka bir gramofon aldım ve onun parçalarını kullandım." dedi.

Antika tutkusu eve sığmayınca atölyeye taşıdı

Şekerbay, bu başarısının ardından gramofonlara karşı ilgisinin arttığını, bu konuda kendini geliştirmeye çalıştığını dile getirerek, biriktirmeye başladığı eşya ve tamir aletlerinin eve sığmaması üzerine atölye olarak da kullandığı bir dükkan açtığını kaydetti.

Açtığı dükkanla o güne dek sürdürdüğü dolmuş şoförlüğünü bırakıp tam zamanlı kendini bu işe verdiğini belirten Şekerbay, "Bu iş için çok sayıda teçhizat gerekti. Bunları eve sığdırmak mümkün değildi. Bu işi meslek edinebilmek kolay olmadı. Çok çalıştım ve sonunda el alışkanlığı kazandım." diye konuştu.

Antika el yapımı aletlerden koleksiyon oluşturdu

Eski olan her şeyi güzel bulduğunu ve özellikle gramofonları çok beğendiğini anlatan Şekerbay, 20. yüzyılın başlarında üretilmiş gramofonları tamir ederken kullandığı aletlerin de antika olmasının, işini daha anlamlı hale getireceğini düşünerek eski el aletleri biriktirmeye başladığını da söyledi.

Şekerbay, "Tamir ve restorasyon yaparken o yıllarda yapılmış tornavida, çekiç, pense gibi aletleri arayıp buldum. Bunların üstündeki işlemelere ve süslere hayran kaldım. Onları tamirde kullanmaya kıyamayıp koleksiyonlarını yapmaya başladım ve asla satmadım." dedi.

Koleksiyonunda çeşitli işlerde kullanılan 500'e yakın el yapımı alet bulunduğunu aktaran Şekerbay, "Tırpan ve tıraş bıçağı bileyleme makinası, 1901 yapımı tütün kesme makası, 1920 Alman yapımı ayarlı pense gibi neredeyse bir sanat eseri sayılabilecek estetik eşyalar var." diye konuştu.

Şekerbay, müşterilerinden gelen taleplere göre özel gramofonlar tasarlayabildiğini, kemandan, deniz kabuğundan, gitardan ses veren gramofonlar yapabildiğini anlattı.

Yaklaşık 12 yıldır antika eşya tamiriyle uğraşan Savaş Şekerbay, 1900'lü yıllarda gramofonla uğraşan kişilere "gramofonist" şeklinde hitap edildiğini, yaptığı işe uygun ismi bulduğunu ve bu ismi çok beğendiğini de sözlerine ekledi.

Antika merakı dolmuş şoförünü gramofonist yaptı
Antika merakı dolmuş şoförünü gramofonist yaptı
Antika merakı dolmuş şoförünü gramofonist yaptı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antika merakı dolmuş şoförünü 'gramofonist' yaptı - Son Dakika


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