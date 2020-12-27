Antika meraklıları pandemi sürecinde internet üzerinden mezat yapıyor - Son Dakika

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde eski eşya meraklıları, salonda düzenledikleri antika mezadını pandemi sürecinde internet üzerinden gerçekleştiriyor.

Burhaniye'de iki yıldan beri farklı ortamlarda bir araya gelen antika meraklıları pandemi sürecinde bir araya gelemeyince sosyal medya üzerinden buluşma kararı aldı. Cuma, cumartesi ve pazar akşamları cep telefonu ile yapılan online mezatta buluşan onlarca meraklı istedikleri ürünleri satın alabiliyor. Çağatay Bayramoğlu ve Muammer Aşık'ın yönettiği cep telefonu üzerinden yapılan eski eşya mezatları yoğun ilgi gördü. Antika meraklıları pandeminin sona ermesiyle birlikte salon mezatlarına dönmeyi bekliyor.