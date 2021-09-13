Üye Girişi
Antika Pazarı'na yoğun ilgi - Son Dakika

Antika Pazarı'na yoğun ilgi

13.09.2021 14:01
Antika Pazarı'na yoğun ilgi, System.String[]

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen Antika Pazarı'na bu hafta da ilgi büyük oldu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen Antika Pazarı'na bu hafta da ilgi büyük oldu. Antika severlerle koleksiyonerleri buluşturan organizasyona bu hafta Antika Mezatı damga vurdu.

İlçenin tarihi güzelliklerini barındıran Harman Mahallesi Meydanında 'Tarihe Yolculuk' sloganıyla her ayın 2. Pazar günü kurulan pazara vatandaşlar yine yoğun ilgi gösterdi. Antika ev eşyalarından sanat eserlerine kadar çok çeşitli türlerde ürünlerin yer aldığı pazarda günün sonuna doğru düzenlenen antika mezatı da vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Şimdiye kadar Türkiye'nin birçok şehrinde mezat yaptığını söyleyen Mezat Organizatörü Yaşar Kemal Erol, Talas'ta gerçekleşen mezatın diğerlerinden çok daha güzel olduğuna vurgu yaptı. "Çok antika pazarı, çok mezat gördüm ama böyle güzelini gerçekten görmedim." diyen Organizatör Erol, "Hem dizayn hem tasarım olarak gerçekten harika olmuş. Pazarı kurduğu ve bu mezat imkanını bize sağladığı için Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'a teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. Antika Pazarı ve mezat hakkında düşüncelerini ifade eden vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

"Belediyecilik böyle olmalı" sözleriyle etkinlikten duyduğu memnuniyeti ifade eden bir vatandaş, Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Antika Pazarı'nın Talas için bir fırsat olduğunu belirtti. Pazarda çok güzel ürünlerin yer aldığını kaydeden vatandaş, Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Pazarı gezen ve alışveriş yapan bir diğer vatandaş da pazarın çok özel olduğunu söyleyerek çok güzel ürünler gördüğünü söyledi. "Antika pazarı bulunmaz bir şey, harika bir yer. Bundan güzel bir etkinlik olamaz." diyerek beğenisini dile getiren vatandaş, Başkan Yalçın'a teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Antika Pazarı'na yoğun ilgi
Antika Pazarı'na yoğun ilgi
Antika Pazarı'na yoğun ilgi
Antika Pazarı'na yoğun ilgi

Mustafa Yalçın, Pazar, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antika Pazarı'na yoğun ilgi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı 15:32 Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı Letonya'da sokak ortasında yapılan tatbikat sonrası Savunma Bakanlığı halktan özür diledi 15:24 Letonya'da sokak ortasında yapılan tatbikat sonrası Savunma Bakanlığı halktan özür diledi Alacak-verecek meselesi yüzünden amcasını öldürdü! Olay anı kamerada 14:51 Alacak-verecek meselesi yüzünden amcasını öldürdü! Olay anı kamerada
1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi 14:42 1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi 1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi 14:24 1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi İlk kez böyle bir sevgi gördü! Djokovic, destek gördüğü maçı kaybedince gözyaşlarına engel olamadı 14:19 İlk kez böyle bir sevgi gördü! Djokovic, destek gördüğü maçı kaybedince gözyaşlarına engel olamadı
13:41 "Pala Sabri"nin liderliğini yaptığı çeteye operasyon! Fuhşa zorlanan 62 kadın koruma altına alındı Selin Ciğerci'den boşanma süreci ile ilgili ilginç itiraf: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık 12:29 Selin Ciğerci'den boşanma süreci ile ilgili ilginç itiraf: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık

Son Dakika Haberleri
15:23 Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı
15:21 Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur'un sevgilisinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti
14:59 Taliban, ABD'ye ait askeri uçakların kanatlarını salıncağa çevirdi
14:46 Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti
14:43 Spiker Serbay Şankal'dan maç sırasında olay tepki: Vur ulan vur
14:33 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir
14:24 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer merak edilen soruyu yanıtladı: Öğrencilerine ne aşı ne PCR zorunluluğu var
14:18 İlk kez böyle bir sevgi gördü! Djokovic, destek gördüğü maçı kaybedince gözyaşlarına engel olamadı
14:01 Jose Mourinho, 90+1'de gelen galibiyet ile çılgınlar gibi sevindi
13:42 Heykeli boşuna dikilmedi! Trabzonspor'un golcüsü Nwakaeme, 44 yıllık rekoru kırdı
Bir skandal da tribünden! Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat Bir skandal da tribünden! Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat         
15:37
Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı         
15:24
Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur'un sevgilisinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur'un sevgilisinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti         
15:22
Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti         
14:46
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir         
14:33
Antalya'da 6 bin lira maaşla çalışacak motokurye bulamıyorlar Antalya'da 6 bin lira maaşla çalışacak motokurye bulamıyorlar         
14:21
Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi         
14:05
Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar         
12:46
35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı 35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı         
12:22
Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi         
11:58
Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor         
11:53
Aşı karşıtı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum Aşı karşıtı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum         
11:28
Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış         
11:18
Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti         
09:41
Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar         
09:40
Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı         
14:50
Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok         
10:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2021 15:45:27. #1.12#
SON DAKİKA: Antika Pazarı'na yoğun ilgi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement