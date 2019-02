Antika Pazarına Turist Akını

İstanbul Şişli'de kurulan Feriköy Antika Pazarı, her pazar yediden yetmişe antika tutkunlarının, ikinci el meraklılarının, nostalji sevenlerin durağı oluyor.

İstanbul Şişli'de kurulan Feriköy Antika Pazarı, her pazar yediden yetmişe antika tutkunlarının, ikinci el meraklılarının, nostalji sevenlerin durağı oluyor. Pazar Asya ülkelerinden turistlerin de akınına uğruyor. İstanbul Şişli'deki Bomonti bölgesinde kurulan Antika pazarı, her pazar günü nostalji tutkunlarının ortak noktalarından biri olarak biliniyor. Geçmişe doğru bir gezintiye çıkmak isteyen vatandaşlar, koleksiyoncular, ikinci el meraklıları pazarın daimi müşterileri arasında yer alıyor. Öte yandan çocukları ile keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyen aileler de sık sık bu pazarı ziyaret ediyor. Pazarda ise elbiseden plağa, antika saat, fotoğraf makinesi, takıdan ikinci el halıya akla gelen her şeyi bulmak mümkün. Fiyatlar ise alınacak olan eşyaya göre farklılık gösteriyor. Eskiliğine ve işçiliğine göre bir yüzüğün fiyatı 10 liradan 350 liralara kadar çıkabilirken, dışarıda bin 500 TL satılan halıları pazarda 300 - 400 TL ye almak mümkün. Tabii bunların çoğunu sıkı bir pazarlıkla istenilen fiyata da düşürmek de mümkün



BİTPAZARINA TURİST BEREKETİ Pazarın kurulduğu Bomonti bölgesinde çok fazla otel olmasından dolayı pazarın Türk müşterisi kadar yabancı müşterisi de mevcut. Çin, japonya, Tayland gibi Asya ülkeleri başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinden farklı kişiyle pazarda karşılaşmak mümkün. Öte yandan yabancı müşterilerin bazıları hediyelik eşya bulmak için pazara gelirken, bazıları ise bu işi ticarete dökmüş durumda. Bunun temel sebebi ise pazardaki ürünlerin fiyatlarının oldukça uygun olması. Pazar esnafı ise gelen yabancıların burada aldıkları ürünleri kendi ülkelerinde 3- 4 katı fiyata sattıklarını bildiklerinden, pazarda yabancıları görmeye alışık.



"TÜRKİYE'DEN ALIP YURT DIŞINA SATIYORLAR" Pazarda ikinci el halı satan Hasan Turgut ise kendi yabancı müşterileri hakkında, şu ifadeleri kullandı:



"Çevredeki otellerde kalan ve burayı bilen yabancı turistler buraya her geldiklerinde uğrarlar bizim devamlı yabancı müşterilerimiz var. Brezilyalı bir kontrol memuru var, Çin'de çalışıyor. Türkiye'ye her geldiğinde benden mutlaka 2-3 parça mal alır satar. Öğretmenimiz var Fransız okulunda O alır götürür, arkadaşı var özelikle Karabağ kilimleri arar hesaplı. Yani Türkiye'den alıp yurt dışına satıyorlar. Bizim halkımızdan da var bizden alıp dışarı satanlar. Bu şekilde para kazananlar var" Pazara gelen Çinli bir Turist ise özelikle Çin yapımı eski ürünleri topladığını belirterek zaman zaman ülkesinde da satışını yaptığını belirtti.



BLOGGER - VLOGGERLARIN YENİ DURAĞI Pazarın bir diğer ziyaretçisi ise 'fenomen' olarak bilinen blogger, vloggerlar. Sosyal medya hesaplarına tıklanabilir içerik oluşturmak isteyen birçok kullanıcı da pazarı ziyaret ediyor. Fenomenlerin yoğun ilgisinden bazı pazarcılar memnun olsa da, bazıları ise izin alınmadan ürünlerinin çekilmesinden şikayetçi.



'EN ZENGİNLER' BİLE PAZARDA GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR Feriköy Antika Pazarı ya da diğer adı ile Bomonti bitpazarına yalnızca uygun fiyat arayan alıcıların değil, zaman zaman Türkiye'nin sayılı zenginlerinin de uğradığı biliniyor.



