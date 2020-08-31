Antika sevenler Kervansaray'da buluşuyor - Son Dakika

Antika sevenler Kervansaray'da buluşuyor

MALATYA - Malatya'da antika meraklısı satıcılar ve antika sevenler Eskimalatya'daki Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda bulunan Antika Pazarı'nın çatısı altında buluşuyor. Malatya'nın Battalgazi Belediyesi tarafından bölgede ilk kez kurulan ve antika ürünlerin satıldığı Antika Pazar'ı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Battalgazi Belediyesi tarafından ilçede her ayın son Pazar günü Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda kurulmaya başlayan ve antika ürünlerin sergilendiği Antika Pazar'ı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Çok sayıda koleksiyoner ve antika meraklılarının bir araya geldiği Antika Pazar'ında, semaverden gramofona, puldan halıya, otantik dikiş makinesinden kılıca, eski teleskoplardan antika saatlerine, dönem kıyafetlerine ve takılarına da rastlayabileceğiniz birçok antika ürünlere rastlamak mümkün. Binlerce antikaya ev sahipliği yapan, çok eski ve önemli eserlerin görücüye çıktığı Antika Pazar'ına gelen müşteriler geçmiş anıların peşine düşüp, tarihi değeri olan antikaları ucuza alma fırsatı yakalıyor.

"Çok güzel ve temiz bir pazar"

Eski değerlere sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen antikacı Ser Bülent Karadağ, "Ben antika işine meraktan başladım. Daha çok bakır üzerine koleksiyonum var. Malatya için güzel bir faaliyet oldu. Eski değerlere sahip çıkmamız lazım. Bu değerlerimiz unutulmaya yüz tuttu. Vatandaşlarımız geçmişteki insanlarımızın yaşantısı ile ilgili bu ürünlerde bilgi ediniyorlar. Bizlere böyle bir imkan sağladığı içinde Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e çok teşekkür ediyorum. Güzel ve temiz bir mekandayız. Buraya alışveriş yapanlarda geliyor, fikir edinmek isteyenlerde geliyor, eskiden yaşanılanları merak edenlerde geliyor. Antika pazarımızın ikinci kurulması olmasına rağmen ilgi büyük. Eminim ki ilgi daha da artacak. Malum bir pandemi süreci içindeyiz. İnsanların dışarıya çıkması engelleniyor ister istemez" şeklinde konuştu.

"Güzel bir mekan düşünülmüş"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e kurulan pazar için teşekkürlerini ileten antikacı İbrahim Karakaş da, "Bu antikaya sevdalıyım. Nerede eskiyi hatırlatan bir ürün görsem hiç zaman kaybetmez hemen alırım. Evimde çok sayıda antika ürünler bulunmaktadır. Mekan olarak çok güzel bir mekandayız. Bize bu hizmeti sunduğu için Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e ayrıca teşekkür ve takdir ediyoruz. Kervansaray da tertemiz bir ortamda işimizi icra ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çok anlamlı bir antika pazarı"

Tarihi bir yerde tarihi ürünlerin sergilenmesinin çok anlamlı olduğunu ifade eden antikacı Ayhan Süt ise "Battalgazi Belediyesi'nin kurmuş olduğu Antika Pazar'ına Adıyaman'dan geliyorum. Böyle güzel bir çalışmanın yapıldığını duyunca gelmek istedim. Eskiden konaklama yapılan tarihi bir Kervansaray'da Antika Pazarı açılması gerçekten çok güzel bir düşünce. Bizim gibi Türkiye'nin değişik illerinden gelenler oluyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Her fırsatta buraya gelmeye çalışacağız" diye konuştu.