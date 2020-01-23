Antika sobalar ustanın elinde hayat buluyor - Son Dakika

Dolmabahçe ve Yıldız sarayları, Atatürk Köşkü gibi tarihi mekanlardaki antika sobaların tamirini yapan 40 yıllık usta İsmail Uçaroğlu, Osmanlı'dan günümüze kalan antikaları aslına uygun restore ediyor.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde sarayları, köşkleri, yalıları ısıtan Avrupa'dan ithal edilen çinili antika sobalar, Fatih'te Horhor Antikacılar Çarşısı'ndaki atölyede tamir edilerek, orijinaline uygun hale getiriliyor. 18. ve 19. yüzyıla ait Fransız ve Alman yapımı, üzerinde motifler bulunan bu sobalar Osmanlı dönemine tanıklık ediyor. Aksesuarlarıyla da dikkati çeken antika sobaları tamir eden son ustalar arasında yer alan İsmail Uçaroğlu, atölyesinde AA muhabirine konuştu.

İstanbul Kuledibi'nde antika dükkanı olan babası Sabri Uçaroğlu'ndan öğrendiği mesleği devam ettiren 48 yaşındaki Uçaroğlu, "Rahmetli babam bu işi bana verirken, 'Oğlum İsmail sana güzel bir meslek bırakıyorum. O da altın bileziktir. Sen de bu mesleği kardeşin Halit'e bırakacaksın ve sonra da oğluna öğreteceksin' dedi. Babamın sözünü tuttum ve bunu iddialı olarak söylemek istiyorum, Türkiye'de biz tekiz ve bu işin sırrı bize ait. Bu mesleğin sırrını sadece kardeşim ve oğlumla paylaşıyorum." diye konuştu.

Antika sobaların tarihi köşk, konaklar ve yalılarda mekanları ısıtmak için kullanıldığını dile getiren Uçaroğlu, Dolmabahçe Sarayı'ndaki 2. Abdülhamid Han dönemine ait sobaların restorasyonlarını gerçekleştirdiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Saray bizim ustalığımızda başlıca yerimiz ve konumumuzdu. İlk büyük işimizi tarihi sobaları restore ederek gerçekleştirmiştik. Yıldız Sarayı, Atatürk Köşkü ayrıca Haydarpaşa'daki Marmara Üniversitesi, Ankara'da Hacettepe Üniversitesindeki antika sobaları aslına uygun olarak onarımını yaptık. Günümüzde de aile yadigarı antika sobaları restore edip geri kazandırıyoruz. Bu sobaları yurt içi ve yurt dışında satın alanlar evlerinde dekoratif olarak da kullanabiliyor."

2. Abdülhamid Han döneminden kalma yüzyıllık antika çini, döküm ve kuzine sobaların o dönemlerde Fransa ve Almanya'dan ithal edildiğini anlatan Uçaroğlu, atölyesinde bulunan bu antika sobalardan Almanya'dan gelen sobaların çinilerinin parlak olduğunu belirtti.

Antikanın onarımının zahmetli ve özen gerektiren bir iş olduğuna işaret eden Uçaroğlu, sobanın ebadına göre restorasyon süresinin uzadığını kaydetti.

Uçaroğlu, "Sobanın çinisinde kırık varsa o kırıklar tamir görüyor. Montesine başladıktan sonra da sobanın restorasyonun bitmiş oluyor." dedi.

Antika sobaları başta Almanya olmak üzere yurt dışına da sattıklarına işaret eden Uçaroğlu, Avrupalıların antika sobaya ilgilerinin fazla olduğunu belirtti.

Uçaroğlu, antika sobaların restorasyonun ardından özenle korunması ve dikkatli kullanılması gerektiğine işaret etti. Mesleğini gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak için antika sobaların olduğu bir showroom açmayı hedeflediğini dile getiren Uçaroğlu, mesleğinin kalıcı olması gerektiğini ve Rahmetli babasına vermiş olduğu sözü yerine getirmek için mücadelesinin devam edeceğini sözlerine ekledi.