Son dakika haber... Antika tutkunu öğretmen öğrencilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor - Son Dakika
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Son dakika haber... Antika tutkunu öğretmen öğrencilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor

10.05.2022 11:02

Son dakika haber... Sakarya'da görev yapan ilkokul öğretmeni Osman Açıkgöz, 40 yılı aşkın süredir severek biriktirdiği eşyalarla öğrencilerine zamanda yolculuk yaptırıyor.

Sakarya'da görev yapan ilkokul öğretmeni Osman Açıkgöz, 40 yılı aşkın süredir severek biriktirdiği eşyalarla öğrencilerine zamanda yolculuk yaptırıyor.

Adapazarı ilçesindeki bir özel okulda sınıf öğretmenliği yapan 55 yaşındaki Açıkgöz, mutfak eşyalarından takılara, plaklardan kasetlere, kitaplardan fotoğraf makinelerine, el işi çalışmalarından ahşap oymacılığına kadar yaklaşık 1100 objenin yer aldığı sergiyi okul bünyesinde açtı.

Açıkgöz, AA muhabirine, çok eskiden beri kültürel değerlere merakının olduğunu, gençliğinden itibaren, 43 yıldır eşyaları toplayarak bu sergiyi oluşturduğunu anlattı.

Eşi Hülya Açıkgöz ile öğretmenlik mesleği süresince de toplamaya devam ettiği eşyalarla öğrencilerine katkı sağlamayı amaçladığını belirten Açıkgöz, "Prensip olarak gelenekten geleceğe kurduğumuz gönül köprüsünde öğrencilerimin daha donanımlı geçişini sağlayabilme adına geçmişlerini daha sağlıklı öğrenebilmeleri adına böyle bir birikim içerisine girdim. Yıllar boyunca biriktirdiğim tüm eserleri öğrencilerime tanıtarak geçmişleriyle bağ kurmalarını sağladım." şeklinde konuştu.

Açıkgöz, annesinin bakır tavasının ve güğümünün, kendisi için ayrı öneme sahip olduğunu kaydetti.

"Aynı duyguları tüm öğrencilerimiz yaşasın istiyoruz"

Okul müdürü Nuray Yıldız da serginin öğrencilere güzel değerler kattığını belirtti.

Sergiden kentteki tüm öğrencilerin faydalanmasını arzu ettiklerini dile getiren Yıldız, "Buraya ilk geldiğimizde çocukluğumuza, büyüklerimizin evlerine, farklı değerlere gittik. Aynı duyguları tüm öğrencilerimiz yaşasın istiyoruz. O yüzden bu sergiye ev sahipliği yapmaktan gerçekten çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Geleneklere ait eşyaların bulunması güzel"

9. sınıf öğrencisi Aziz Ege Koç ise serginin tarihte kısa bir gezinti gibi olduğuna değinerek, "Babaannemin ve halamın kullandığı eşyaları canlı canlı görme imkanına sahibim." dedi.

7. sınıf öğrencisi Işıl Gümüş, farklı zamanlara ait birçok eserin yer aldığı sergide, geleneklere ait eşyaların bulunmasının güzel olduğunu kaydetti.

Son dakika haber... Antika tutkunu öğretmen öğrencilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor
Son dakika haber... Antika tutkunu öğretmen öğrencilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor
Son dakika haber... Antika tutkunu öğretmen öğrencilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor
Son dakika haber... Antika tutkunu öğretmen öğrencilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Antika tutkunu öğretmen öğrencilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor - Son Dakika


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