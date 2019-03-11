Son Dakika Haberleri: Antika ve Nostalji Festivali

Antika ve Nostalji Festivali

30 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Antikacılar ve Sahaflar Derneği işbirliğiyle bu yıl beşincisi gerçekleştirilen "Antika ve Nostalji Festivali", 17 Mart tarihine kadar İstanbul Deniz Müzesi'nde meraklılarını bekliyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Antikacılar ve Sahaflar Derneği işbirliğiyle bu yıl beşincisi gerçekleştirilen "Antika ve Nostalji Festivali", 17 Mart tarihine kadar İstanbul Deniz Müzesi'nde meraklılarını bekliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:10 

İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi
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