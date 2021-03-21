Antikacı değil sanki müze - Son Dakika

Antikacı değil sanki müze

BURSA - UNESCO'ya aday tarihi kent İznik'te, uzak kültürlerin etnografik eserlerine ev sahipliği yapan bir galeri, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Mehmet Tahran, 1995'ten bu yana Lefke Kapı antik kafenin bodrum katında imitasyon ve yan değerli eserleri meraklılarına sunuyor.

53 yaşındaki Mehmet Tahran, "Her şey bir merakla başladı. Bu iş bir nevi hastalıktır. Bir kez başladınız mı artık duramazsınız. Etrafınızı, uzak mezatlar izler ve siz, size uygun olanı toplarsınız . Benim yaptığım yarı değerli ve imitasyon eserleri arayıp bulmak ve meraklılarına ulaştırmaktır. Nostalji insanı büyülerken ruhunu da dinlendirir. Alt kat, galeriye dönüşmüş durumda. Üst kat ise tarihi dokuya dokunmadan onun kıyısında nostalji müzik eşliğinde salaş dokulu kafeterya. Yerli yabancı müşterilere de hizmet veriyoruz. Bodrum kat ise heykel çalışmalarıyla ipek yolunun canlandırıldığı bir alana dönüştürüldü" dedi.