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Antikacılar Çarşısı'nda mezat heyecanı

40 dakika önce

Antikacılar Çarşısı'nda mezat heyecanıİZMİR - İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'nda açılan Antikacılar Çarşısı, ürünleriyle dikkat çekiyor.

Antikacılar Çarşısı'nda mezat heyecanı

İZMİR - İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'nda açılan Antikacılar Çarşısı, ürünleriyle dikkat çekiyor. Yıllanmış değerli parçalar, her hafta düzenlenen mezatlarda alıcısını buluyor.

Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan tarihi bedestende açılan Antikacılar Çarşısı, "eski"yi seven İzmirlilerin uğrak noktası oldu. 1800'lü yıllardan 1990'lı yıllara kadar pek çok ürünün yer aldığı çarşıda, her hafta mezat yapılıyor. Koleksiyonerler ve antikaseverler açık artırma usulü ile eski ama değerli ürünlerin yeni sahipleri oluyor. Çarşı, üretilen ilk daktilo ve ilk engelli arabası gibi pek çok "ilk" ürünü barındırırken; 70, 80 ve 90'lı yıllara ait objeler de zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Mezata katılan Aslı Nisanoğlu isimli vatandaş, "İstanbul'da bu tarz uygulamalar çok fazla var ama İzmir'de maalesef yoktu. Bugün ikinci kez mezat yapılıyormuş. İlkini kaçırdık ama ikinci mezatı duyunca katılmak istedik. 60'lı yıllardan kalma bir radyo ile 50'li yıllardan kalma bir çakmak aldım. Çok keyifliydi. Antikacılar Çarşısı'ndaki dükkanların hepsi henüz faaliyette değil. Bir-iki aya büyük ihtimal çok daha keyifli olacaktır" dedi. Özden Ödev ise, "Buraya ilk kez geliyorum. Çok etkilendim. Antikaya aileden gelen bir merakım var. Çok hoşuma gitti. Herkese gelmesini tavsiye ediyorum. Mezat çok heyecanlıydı. 30 liraya dört adet meyve tabağı aldım. Her ay çarşıya uğramayı düşünüyorum" diye konuştu.

Antikacılar Çarşısı'nda mezat heyecanı

Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:09 Kaynak: İHA
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