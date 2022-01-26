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ANTİKACILAR, SMA HASTASI ÖMER İÇİN MEZAT YAPTI - Son Dakika

ANTİKACILAR, SMA HASTASI ÖMER İÇİN MEZAT YAPTI

26.01.2022 10:58

ADANA'da bir grup antikacı ve eski koleksiyoner, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası 20 aylık Ömer Oruç'un valilik onaylı yardım kampanyasına destek olmak için 'hayır mezatı' yaptı.

ADANA'da bir grup antikacı ve eski koleksiyoner, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası 20 aylık Ömer Oruç'un valilik onaylı yardım kampanyasına destek olmak için 'hayır mezatı' yaptı. Aralarında antika cezve, sürahi, bakır ibrik, eski para gibi ürünlerin bulunduğu yaklaşık 50 parça, açık artırmayla satıldı. Toplanan bin 200 TL, Ömer'in 5'inci doz sipinraza ilacı alabilmesine katkı için, banka hesabına yatırıldı.

Çukurova ilçesindeki kapalı semt pazarında kurulan antikacılar pazarında, SMA Tip 1 hastası 20 aylık Ömer Oruç'un valilik onaylı yardım kampanyasına destek olmak için 'hayır mezatı' yapıldı. Heyecanlı geçen mezatta, aralarında antika cezve, sürahi, bakır ibrik, eski para gibi ürünlerin bulunduğu yaklaşık 50 parça, açık artırmayla satıldı. Toplanan bin 200 TL, Ömer'in 5'inci doz sipinraza ilacı alabilmesine katkı için, banka hesabına yatırıldı.

'İLAÇLAR ÇOK PAHALI'

Çukurova Antikacılar ve İkinci Elciler Derneği Başkanı Batuhan Hoşgör, yaklaşık 2 yıldır aynı yerde her hafta pazar kurduklarını söyledi. Minik Ömer'i sağlığına kavuşturmak amacıyla bir nebze de olsa katkıda bulunmaya çalıştıklarını dile getiren Hoşgör, 'Ufacık da olsun bir bağışta bulunmak için mezat yaptık. Antika cezveler, sürahiler, bakır ibrikler, para ve pullar sattık. Katılımlar gayet güzeldi. İlerleyen haftalarda da bu mezatımızı devam ettirip Ömer evladımızın hastalığına deva olmak istiyoruz. Adana halkının Ömer evladımızı yalnız bırakmayacağını biliyoruz. Biliyorsunuz ilaçlar çok pahalı' dedi.

Mezatta alışveriş yapan İsmail Boyacı ise antikacıların gösterdiği dayanışma örneğinin duygu verici olduğunu söyledi.

ANTİKACILAR, SMA HASTASI ÖMER İÇİN MEZAT YAPTI
ANTİKACILAR, SMA HASTASI ÖMER İÇİN MEZAT YAPTI
ANTİKACILAR, SMA HASTASI ÖMER İÇİN MEZAT YAPTI

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spinal müsküler atrofi, Türk Lirası, Ömer Oruç, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTİKACILAR, SMA HASTASI ÖMER İÇİN MEZAT YAPTI - Son Dakika


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