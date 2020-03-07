Antikada büyük buluşma - Son Dakika

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Antikada büyük buluşma

6 saat önce

"Eskimeyen Eskiler Antika Festivali" 10 gün boyunca büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.

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"Eskimeyen Eskiler Antika Festivali" 10 gün boyunca büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.


3-12 Nisan tarihleri arasında Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda kurulacak onlarca stantta, birbirinden değerli antika eserlerin yanı sıra ilgi çekici objeler ve koleksiyonlar meraklılarıyla buluşacak. Festival boyunca her gün açık artırma düzenlenecek. Profesyonel koleksiyonerlerle birlikte antikaya merak duyanlar da bütçelerine göre objelere sahip olabilecek.


"Eskimeyen Eskiler Antika Festivali", renkli bir açık artırmaya da sahne olacak. 4 Nisan'da gerçekleştirilecek "Ünlüler Müzayedesi"nde sinema, müzik ve futbol camiasından tanınmış isimlerin bağışlayacağı kişisel eşyalar, açık artırma usulü satılacak. Buradan elde edilecek gelirin tamamı Türkiye'nin umudu olan çocukların eğitimine destek olacak. - İSTANBUL

Barbaros Meydanı, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:30 Kaynak: İHA
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