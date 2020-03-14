Antikkapı'ya bağlı iş yerlerine dezenfeksiyon işlemi - Son Dakika
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Antikkapı'ya bağlı iş yerlerine dezenfeksiyon işlemi

6 saat önce

Antikkapı A.Ş, Çin ve İtalya'da etkisini gösteren korona virüs hastalığına karşı alınan tedbirleri artırdı.

Antikkapı'ya bağlı iş yerlerine dezenfeksiyon işlemi, System.String[]

Antikkapı A.Ş, Çin ve İtalya'da etkisini gösteren korona virüs hastalığına karşı alınan tedbirleri artırdı.


Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Türkiye'de koronavirüs görüldüğünü açıklamasıyla birlikte harekete geçen ekipler, Antikkapı'ya bağlı tüm işyerlerini ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerine başladı. Her lokasyon da gerçekleştirilen işlem özel koruma kıyafetli ve maskeli görevliler tarafından yapıldı.


Düğün salonlarından restoranlara kadar


Çalışma kapsamında Maide Kafe ve Restoran, Sekapark Antikköfte, Ormanya Antikköfte ve Antikkafe, Mevlana Düğün Salonu, Tepeköy Düğün Salonu, Antikkapı Düğün Salonu, Kadıköy Düğün Salonu, Beylikbağı Düğün Salonu, Altınkemer Düğün Salonu, Sekabahçe Düğün Salonu, Seka Deniz Düğün Salonu, Maide Düğün ve Nikah Salonu, Mehmet Ali Paşa Düğün Salonu, Başiskele Düğün Salonu, Beylikbağı Düğün Salonu, tüm toplantı salonları, akaryakıt istasyonunu ilaçlama işlemi tamamlandı. - KOCAELİ

Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:10 Kaynak: İHA
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