Antikor testi nedir, koronavirüsle mücadelede ne kadar etkili bir yöntem? - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Antikor testi nedir, koronavirüsle mücadelede ne kadar etkili bir yöntem? - Son Dakika

Antikor testi nedir, koronavirüsle mücadelede ne kadar etkili bir yöntem?

6 saat önce

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılması ve ikinci bir dalganın önlenmesi çabaları kapsamında son dönemde sıkça gündeme gelen konulardan birisi de antikor testleri. Ancak bu testlerin güvenilirliği ile ilgili soru işaretleri mevcut.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılması ve ikinci bir dalganın önlenmesi çabaları kapsamında son dönemde sıkça gündeme gelen konulardan birisi de antikor testleri.

Bazı ülkeler, antikor testleri yaparak yeni tip koronavirüse karşı bağışıklığı olan kişileri tespit etmeyi hedefliyor. Hatta kısıtlamaları kişi bazında bağışıklık durumuna göre kaldırmayı değerlendiren ülkeler de var.

Ancak, mevcut antikor testlerinin güvenilir olmadığı ve hatalı sonuçlar verebileceği uyarıları yapılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de geçen hafta yayımladığı bilgilendirme notunda, 24 Nisan 2020 tarihi itibarıyla yeni tip koronavirüse karşı vücutta antikor bulunmasının, kişileri bu virüse karşı bağışıklık kazandırdığı sonucuna varan herhangi bir çalışma olmadığını açıkladı.

Antikor testi nedir?

İnsanlar, hastalığa yol açan virüsler gibi yabancı bir patojene maruz kaldıklarında, vücutta kan ve dokularda yaşayan antikorlar üremeye başlar.

Bu proteinler, virüse yapışarak, kendisini kopyalamasını ve enfeksiyonun vücutta daha fazla yayılmasını engeller. Böylece virüsü yok eder.

Antikor ya da seroloji testi, vücudun bu antikorları üretip üretmediğine bakıyor. Bu antikorların tespit edilmesi, kişinin çok büyük ihtimalle yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığını geçirdiğini gösteriyor.

Bazı testlerle bu antikorların miktarı da ölçülebiliyor. Ancak şu an dünyanın bazı yerlerinde kullanılan testler genel olarak antikorun var olup olmadığına bakıyor.





Test nasıl yapılıyor?

New York Times gazetesine konuşan New York'taki Mount Sinai Hastanesi Klinik Laboratuvarlar ve Kan Nakli Bölümü Direktörü Dr. Jeffrey Jhang, vücudun genellikle virüse maruz kaldıktan sonra bir hafta ile 14 gün gibi bir süre içerisinde antikor üretmeye başladığını belirtiyor.

Jhang, vücuttaki antikor miktarının virüse maruz kalındıktan sonra geçen süre ve kişilerin bağışıklık sisteminin gücüne bağlı olarak değişiklik gösterdiğini söylüyor.

Dolayısıyla, bir kişinin vücudunda antikor tespit edilememesi halinde virüse maruz kalmadığı değerlendirmesini yapmak doğru bir tespit olmuyor.

Antikor testleri, kan tahlillerine benziyor. Bir miktar kan alınıyor ve daha sonra laboratuvar ortamında bu numunenin antikor içerip içermediğine bakılıyor.

Test sonuçları genellikle birkaç gün içerisinde çıkıyor. Ancak son dönemde sonuçların birkaç saat içinde alındığını söyleyen testler de geliştirilmiş bulunuyor.

Antikor testi neden önemli?

Dünya genelinde Covid-19 semptomlarını gösteren herkese koronavirüs testi yapılmış değil. Bu durum, koronavirüsün bulaştığı kişi sayısının tam olarak tespit edilememesi anlamına geliyor.

Dahası, asemptomatik, bir başka deyişle virüsü taşısa bile semptom göstermeyen kişiler olduğu da biliniyor. Bu kişiler, kendileri hastalanmasa ya da Covid-19'u hafif geçirseler bile farkında olmadan başkalarına bulaştırabiliyor.

Bu nedenle, yapılacak antikor testleri hem gerçek sayının tespit edilerek, toplumların bağışıklık düzeyinin görülmesi hem de salgının boyutlarının anlaşılması açısından önem taşıyor.





Antikor testinin pozitif olması virüse karşı bağışıklık olduğu anlamına mı geliyor?

Bu soruya kesin olarak evet yanıtı verilemiyor.

Antikor testinin sonucunun pozitif çıkması, bu virüsün vücuda girdiği anlamına geliyor ancak Covid-19'a karşı bağışıklık geliştiği anlamına gelmiyor.

Bir kişinin Covid-19'a karşı bağışık olup olmadığını gösteren henüz bir test bulunmuyor.

WHO, geçen hafta içinde yayımladığı bilgilendirme notunda, virüse karşı antikor gelişimiyle ilgili araştırma ve çalışmaları takip etmeyi sürdürdüklerini söyledi.

WHO, "Yapılan çalışmaların büyük bir bölümü, hastalıktan iyileşen kişilerin antikor geliştirdiğini ortaya koyuyor. Ancak bu kişilerin bazılarında antikor miktarı oldukça düşük düzeylerde çıktı ve bu da bu kişilerin iyileşmelerinde güçlü bağışıklık sistemine sahip olmalarının rol oynamış olabileceğini gösteriyor" dedi.

WHO, 24 Nisan 2020 tarihi itibarıyla antikor tespit edilen kişilerin Covid-19'a karşı bağışıklık geliştirdiğini kesin bir şekilde ortaya koyan hiçbir bilimsel çalışma olmadığını ifade etti.

Bununla birlikte uzmanlar, SARS gibi diğer virüs kaynaklı hastalıklarda vücutta antikor bulunmasının belli bir koruma sağladığının görüldüğünü belirtiyor.

Mount Sinai Hastanesi'nden Dr. Jhang, "Antikorların varlığının birçok durumda, belli bir düzeyde koruma sağladığını düşünenlerin sayısı çok. Ancak bu antikorların bağışıklık sağladığını söyleyebilmek için daha fazla kanıda ihtiyacımız var" diyor.

Bilim insanları, antikor taşıyan kişilerin bağışıklığının olduğuna dair kesin bir bulgu elde edilene kadar bu kişilerin de izolasyon ve sosyal mesafe gibi kurallara bağlı kalmaları gerektiğini vurguluyor.

Antikor testleri ne kadar güvenilir?

Antikor testleriyle ilgili bir diğer tartışma da bunların ne kadar güvenilir sonuçlar verdiğiyle ilgili.

ABD'de kullanımda olan 14 antikor testiyle ilgili yapılan ve sonuçları geçen hafta içinde açıklanan bir araştırma, bunların sadece üçünün düzenli bir şekilde güvenilir sonuçlar verdiğini öne sürdü.

Testlerin zaman zaman vücudunda antikor olmayan kişiler için de pozitif sonuç verdiği görüldü. Uzmanlar bunun nedeninin söz konusu kişilerin başka tür bir koronavirüse karşı antikor taşıyor olabileceği ve testlerin de henüz bunu ayırt edememesinden kaynaklanıyor olabileceğini söylüyor.

WHO da, şu aşamada antikor testlerine güvenerek politika kararları alınmaması ve seyahat serbestisi ve sokağa çıkma kısıtlamalarından muafiyet için "bağışıklık pasaportu" ya da "risksizlik sertifikası" gibi uygulamaların başlatılmaması gerektiği uyarısı yapıyor.





Antikor testi nedir, koronavirüsle mücadelede ne kadar etkili bir yöntem?
Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 09:00 

YORUMLAR

Son Dakika

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti Sunucu Esra Balamir, koronavirüsü yendi Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü "Şinanari" şarkısıyla şöhreti yakalamıştı! Şimdi görenler tanıyamıyor Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim! Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 20 haftalık hamile Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu
Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak         
15:12
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti         
14:53
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi         
14:52
Avustralyalı hayvansever, hayran kaldığı tüysüz tavşanı kurtarıp fenomen yaptı Avustralyalı hayvansever, hayran kaldığı tüysüz tavşanı kurtarıp fenomen yaptı         
14:48
Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi         
14:42
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı         
14:42
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak         
14:27
İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı         
14:02
MHP, sosyal medyada sahte hesaplara karşı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu MHP, sosyal medyada sahte hesaplara karşı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu         
13:54
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor         
13:48
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı         
13:34
Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim         
13:30
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi         
13:26
NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi         
13:25
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü         
13:11
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt         
13:05
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok         
12:59
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı         
12:51
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin         
12:47
Sokağa çıkma yasağı öncesi oluşan su kuyruğu, havadan görüntülendi Sokağa çıkma yasağı öncesi oluşan su kuyruğu, havadan görüntülendi         
12:46
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı         
12:45
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi         
12:37
Teyzesini kaybeden Yolanthe Cabau, kendisine başsağlığı dilemeyen Wesley Sneijder'i sildi Teyzesini kaybeden Yolanthe Cabau, kendisine başsağlığı dilemeyen Wesley Sneijder'i sildi         
12:37
Koronavirüs sürecinde normalleşme takviminde neler yer alıyor? İşte tüm aşamalar Koronavirüs sürecinde normalleşme takviminde neler yer alıyor? İşte tüm aşamalar         
12:34
Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü         
12:32
Güne yükselişle başlayan gram altın 386 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan gram altın 386 liradan işlem görüyor         
12:22
Ağabeyinin, annesi ve kendisini darbettiği genç kız: Bizi öldürecek Ağabeyinin, annesi ve kendisini darbettiği genç kız: Bizi öldürecek         
12:21
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı         
12:14
Türkiye'nin Filistin'e göndereceği tıbbi malzemeler, bu akşam yola çıkacak Türkiye'nin Filistin'e göndereceği tıbbi malzemeler, bu akşam yola çıkacak         
12:09
Eşini tornavidayla yaralayıp ölümle tehdit eden zanlı, parkta uyurken yakalandı Eşini tornavidayla yaralayıp ölümle tehdit eden zanlı, parkta uyurken yakalandı         
11:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2020 15:23:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antikor testi nedir, koronavirüsle mücadelede ne kadar etkili bir yöntem? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]