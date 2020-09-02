Antikor testleriyle çalışanlar güvence altında - Son Dakika

Antikor testleriyle çalışanlar güvence altında

Eskişehir Sanayi Odasında (ESO) düzenli olarak yapılan Covid-19 antikor testleri ile çalışan personeller sürekli kontrol edilirken, virüsün bulaş riskini azaltmaya yönelik çalışmaları da sürdürüyor.

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Eskişehir Sanayi Odasında (ESO) düzenli olarak yapılan Covid-19 antikor testleri ile çalışan personeller sürekli kontrol edilirken, virüsün bulaş riskini azaltmaya yönelik çalışmaları da sürdürüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19), her sektörü olduğu gibi sanayicileri de etkiledi. Pandemi sürecinde de birçok fabrikada virüs ile ilgili önlemlerini alarak çalışmalarını sürdürdü. ESO'da ise başlatılan Covid-19 antikor testleri ile çalışanlar belirli aralıklarla kontrol ediliyor. Böylece virüsün bulaş riski azalarak personeller güvence altına alınmış oluyor. ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalarda, sağlık açısından her türlü tedbirin alındığını ve bu testlerin bütün Türkiye'deki sanayiciler tarafından yapılması gerektiğini ifade etti. Çalışanların sağlık durumları bu şekilde ciddi bir şekilde takip edilirken, yapılan test ve işlemlerin fabrika maliyetlerine göre düşük rakamlar tutuğunun da altı çiziliyor.

"Eskişehir Sanayi Odası olarak antikor testlerine devam ediyoruz"

ESO Başkanı Kesikbaş, konu ile alakalı ciddi çalışmaların gerçekleştirildiğini ve bugüne kadar yaklaşık 10 bin antikor testi yapıldığını ifade etti. Kesikbaş, "Eskişehir Sanayi Odası bu konuda oldukça başarılı bir çalışma yürüttü. Hem İl Sanayi Müdürlüğümüz, hem İl Sağlık Müdürlüğümüz, hem de Sanayi Odası olarak Covid-19 antikor testlerini biz mayıs ayında başlattık. Yaklaşık olarak mayıs - haziran ayları içerisinde 7 binin üzerinde bir rakamda antikor testi yapıldı. O dönemlerde alınan tedbirlerin de çok büyük etkisi olduğunu görmüştük zaten. Yüzde 2.4 gibi bir pozitif oran vardı. Bugüne geldiğimizde Eskişehir Sanayi Odası olarak antikor testlerine devam ediyoruz. Bütün sanayicilerimize, fabrikalarımıza, yaklaşık 800 üyemize bu hizmeti sunuyoruz. Önemli miktarda da fabrika bu imkanlardan faydalandı. Temmuz ayının sonundan itibaren yapmış olduğumuz antikor testlerinde endişe ile şunu görüyoruz ki rakamlar yüzde 4.5-5 civarında seyretmekte. Aslında bu çok büyük bir istatistik. Bugüne kadar yapılmış antikor testlerini 10 bini geçti. İstatistiklerin artıyor olması da endişe verici ama ben bunu tüm sanayici arkadaşlara ve Eskişehir Sanayi Odası olarak da bütün fabrikalara, yönetimlerine, insan kaynaklarına, patronlara, bütün herkese fazlasıyla öneriyorum. Özellikle izin kullanımından sonra fabrikaya gelenlere, test yapılması çok önemli. Bunun haricinde sosyal etkinliklere gitmiş olan çalışanların tekrar gelişlerinde bu tip Covid-19 testlerini yaptırmaları, antikor testlerini yaptırmış olmaları çok kıymetli, çok önemli. Biz bu konu ile ilgili bilinçlendirme anlamında ESO olarak çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Eskişehir'de şu anda rakamlar fena değil ama mayıs ayındaki rakamlara tekrar hızlıca geri dönüyor olmak gerekiyor. O yüzden özellikle maske, mesafe, hijyen konusunda Eskişehir sanayicisi duyarlı. Ama özellikle Covid-19 testleri konusunda ESO'nun sunmuş olduğu ciddi bir hizmet var ve ilk başlayan odalardan bir tanesiyiz. Mayıs ayı itibari ile başladık" dedi.

"Bulaşın başkalarına erişmesini önlemek açısında şiddetle tavsiye ediyoruz"

Bütün sanayicilere Covid-19 antikor testlerinin fabrikalarının içerisinde yapmalarını öneren Başkan Kesikbaş, "200 kişi çalışan bir fabrikada, 1 kişide pozitif çıksa dahi, anında onu görmüş oluyorsunuz ve filyasyonunuzu kendiniz gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Zaten antikor testi pozitif çıkan ardından sağlık bakanlığı tarafından psr testine tabi tutuluyor. Ola ki negatif çıksa da, sağlık bakanlığı kontrol altına almış oluyor, ailesini kontrol altına almış oluyor. Yani ciddi bir filyasyon çalışması yapılıyor. Bu anlamda ben Eskişehir'deki bütün sanayicilerin, hatta Türkiye'deki bütün sanayicilerin mutlaka ve mutlaka en azından ayda bir kere yaptırmalarında fayda var. Büyük paralar tutmuyor. Her şey dahil oldukça ekonomik rakamlar. Bunların faaliyeti bir fabrikanın maliyetlerinin içerisinde çok küçük rakamlar. Hiç korkmasınlar. Antikor testlerinde pozitif çıktı, kapatırlar diye bir durum yok. Esas burada önemli olan pozitif olan vakaları bir şekilde karantina sürecine almakla ilgili bir durum. Bulaşın başkalarına erişmesini önlemek açısında şiddetle tavsiye ediyoruz. Bütün fabrikalar bunu yapsınlar. Sağlık Bakanlığı ile de bu konuda iş birliği içerisinde olsunlar" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Koronavirüs, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 11:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antikor testleriyle çalışanlar güvence altında - Son Dakika

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