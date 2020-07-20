"Antikorları saptayan birden fazla test var" - Son Dakika

"Antikorları saptayan birden fazla test var"

Antikor testlerinin tarama ve toplum bağışıklığını tespit etmek amacıyla 15 Haziran'da başlatıldığını söyleyen Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr.

Antikor testlerinin tarama ve toplum bağışıklığını tespit etmek amacıyla 15 Haziran'da başlatıldığını söyleyen Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, "COVID-19 hastalığının etkeni olan SARS ve CoV-2 virüsüne karşı gelişen antikorları saptayan birden fazla test yöntemi bulunuyor" dedi.

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Vücuda giren yabancı maddelere karşı bağışıklık sistemindeki hücreker tarafından üretilen protein yapısındaki maddelere antikor dendiğini anlatan Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, "Ülkemizde tarama ve toplum bağışıklığını tespit etmek amacıyla 15 Haziran'dan itibaren antikor testleri yapılmaya başlandı. Şu anda COVID-19 hastalığının etkeni olan SARS ve CoV-2 virüsüne karşı gelişen antikorları saptayan birden fazla test yöntemi bulunuyor" diye konuştu.

"HIZLI TESTLERİN DUYARLILIKLARI DÜŞÜK"

Testler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Topkaya, "Hızlı test ya da kart test olarak bilinen testler immunkromatografik yöntemle çalışır. Bir damla parmak ucundan veya damardan alınan kanda bu test çalışılabilir. Hızlı sonuçlanması bu testlerin avantajlarından biridir. Ancak duyarlılıkları düşüktür. ELİSA veya kemilüminisens yöntemlerle çalışılan testlerin duyarlılıkları daha yüksektir. Ancak bu testler daha uzun sürede sonuçlanır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Topkaya, "Bugün için Türkiye'de kullanım izni alan çok sayıda test mevcut. Bu testler arasında yöntem ve duyarlılık farkı var. Test sonuçlarının mutlaka tıbbi mikrobiyoloji uzmanları tarafından, hastanın klinikteki doktoruyla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Hastanın kliniği, hikayesi, eğer çekildiyse bilgisayarlı tomografisi ve diğer laboratuvar sonuçlarıyla birlikte yorumlanması önemli" dedi.

PCR HASTALIĞIN EVRESİ HAKKINDA FİKİR VERİYOR

Antikor testinin pozitif olması kişinin virüsle karşılaştığı anlamına geldiğini belirten Prof. Dr. Topkaya, "Antikor testleri virüsle karşılaştıktan belli bir süre sonra pozitifleşir. Bu testler moleküler testlerle karşılaştırıldığında uygulaması daha pratik olduğu için pandeminin izlenmesinde de daha kullanışlı olabilir. Moleküler testler (PCR) ise hastalığın evresi hakkında fikir verir" diye konuştu.

TESTLER GELİŞİGÜZEL YAPILMAMALI

Antikor testlerinin gelişigüzel her yerde yapılmaması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya "Biyogüvenlik çok önemlidir. Sağlık Bakanlığı tarafından da bu testlerin çalışma yetkisi COVID-19 hastalığının tanı ve tedavisini yapan kurumlara verilmiştir" ifadelerini kullandı.

PCR SONUCU NASIL OKUNUR?

Prof. Dr. Topkaya, "Antikor testi sonucu negatif ise, kişinin virüsle henüz karşılaşmamış olduğu veya kuluçka döneminde olduğu ya da asemptomatik dönemde olduğu söylenebilir. Hem antikor testi sonucu, hem moleküler test (PCR) pozitif ise, kişinin aktif enfeksiyon geçirmekte olduğu söylenebilir. Antikor testi sonucu pozitif, moleküler test (PCR) negatif ise, kişinin hastalığı geçirmiş ve bağışıklık kazanmış olduğu söylenebilir. Antikor testi sonucu negatif, moleküler test (PCR) pozitif ise, kişinin kuluçka döneminde olduğu söylenebilir" dedi.


Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Antikorları saptayan birden fazla test var' - Son Dakika
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