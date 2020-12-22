Antimikrobiyal etkili yeni termal çoraplar, kış aylarında dikkat çekiyor

Aksa Akrilik, yenilikçi Ar-Ge teknolojisi ürünü Everfresh elyaf ve DAGİ iş birliğinde geliştirilen 'outdoor' termal çorapların satışa çıktığını duyurdu.

Salgın koşulları sürerken, soğuk havalar da etkisini göstermeye başladı. Hastalık riskine karşı alınan tedbirlerin önemi artarken, antimikrobiyal etkili yeni termal çoraplar dikkat çekiyor. Everfresh teknolojisiyle DAGİ tarafından üretilen çoraplar, satışa sunuldu.

İçerdiği çinko bazlı etken maddesiyle kalıcı antimikrobiyal ve antifungal etki sunan ve bakteri oluşumunu da yüzde 99,99'a kadar engelleyen 'outdoor' termal çoraplar, günlük kullanımdan kış sporlarına kadar pek çok aktivitede kullanılabiliyor.

BAKTERİ VE KÖTÜ KOKU OLUŞUMUNU ENGELLİYOR

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Everfresh elyaf ile güçlendirilen termal çorap, bakterilerin çoğalmasını durdurarak kötü koku oluşumunu da önlüyor. Daima temiz ve ferah hissettiren çorap, hızlı kuruyup nefes alan yapısıyla terlemeyle oluşan ıslaklık hissinin oluşturduğu rahatsızlığı önleyerek üst düzey bir termal konfor yaratıyor. Bitim işlemiyle üretilmemesi sayesinde ise insan cildine herhangi bir zararlı etki göstermiyor. Günün her saatinde spor yaparken, çalışırken veya yürürken giyilebilen termal çorap, ferah dokusuyla yıkama ihtiyacını azaltıyor. Böylece ürün ömrü uzarken, kaynak tüketimini düşürerek çevre duyarlılığıyla öne çıkıyor. Kötü kokuya sebep olan bakterilere imkan veren ortamların oluşmasını önleyen teknoloji ile yıkamalara karşı sonsuz dayanıklılık özelliği bulunuyor. Çoraplar defalarca yıkansa bile ilk günkü kadar hijyenik, sağlıklı ve konforlu kalmayı sürdürüyor" denildi.