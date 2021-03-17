Antioksidan kaynağı meyve 'Aronya' artık Bilecik'te de yetişecek - Son Dakika

Antioksidan kaynağı meyve 'Aronya' artık Bilecik'te de yetişecek

17.03.2021 12:40
Antioksidan kaynağı meyve 'Aronya' artık Bilecik'te de yetişecek, System.String[]

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Antioksidan Kaynağı Aronya Yayım" projesi kapsamında 'Aronya' meyvesi üretimi için 3 dekar deneme alanı kurulacağını, su çalışma ile aronya yetiştiriciliğinin Bilecik'te ilk defa yapılacağını belirtti.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Antioksidan Kaynağı Aronya Yayım" projesi kapsamında 'Aronya' meyvesi üretimi için 3 dekar deneme alanı kurulacağını, su çalışma ile aronya yetiştiriciliğinin Bilecik'te ilk defa yapılacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından "Tarımsal Yayım Hizmetleri Projeleri" kapsamında aronya meyvesi desteklenmeye hak kazandı. Bu kapsamda Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Adliye köyünde 3 dekar alanda aronya meyvesi deneme alanı kurulacak. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Osmaneli'nde ilk defa 'Aronya' meyvesinin üretiminin yapılacağı anlatarak, "Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü işbirliği Osmaneli ilçemizde 'Antioksidan Kaynağı Aronya Yayım Projesi' hayata geçireceğiz. Osmaneli'nde mikro klima özelliklerini taşıması, çevre il ve ilçelere kıyasla zengin ürün çeşitliliği ve üretim sezonunun uzunluğu göz önüne alındığında tarımsal üretimde oldukça avantajlı bir konuma sahiptir. Projemiz için Adliye köyünde belirlenen arazide kontroller yapılmış olup, Atatürk Bahçe Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün uzmanları tarafından yapılacak uygulamalı ve teorik eğitim sonrasında aronya bahçesi deneme alanı kurulması çalışmaları başlayacaktır. Antioksidan kaynağı meyve aronyanın tanıtımı ve çiftçilerimiz tarafından yeniliği benimseme sürecine katkı sağlamak amacıyla yayım faaliyetleri ve toplantılarımız devam edecektir" dedi.

Aronya meyvesi hakkında bilgi

Anavatanı Kuzey Amerika olan aronyanın doğal olarak yetişen, yapraklarını döken, çalı formunda bir bitki. Yüksek antioksidan deposu olan aronya, kanser ve yaşlılık hastalıklarına karşı şifa olması sebebiyle üretimi ülkemizde son yıllarda giderek artma eğilimi göstermektedir. Aronya geniş bir iklim kuşağı ve toprak şartlarına adapte olabilmekte, zengin içeriği ile insan sağlığına ve beslenmesine katkısı büyüktür. Meyvesi çok yüksek miktarda antosiyanin ve flovanoidler içermektedir. Aynı zamanda antioksidanlar, fenoller, mineraller ve vitaminler yönünden de zengindir. Aronyanın hem gıda sanayinde hem de eczacılıkta kullanılması ve bu özellikleri ile gelecek vadeden bir meyvedir. Şurup, meyve suyu, çay, sos, reçel gibi farklı şekillerde değerlendirilmektedir. Ayrıca besinlerin renklendirilmesinde ve besin takviyesi olarak da kullanılmaktadır. - BİLECİK

Antioksidan kaynağı meyve 'Aronya' artık Bilecik'te de yetişecek
Antioksidan kaynağı meyve 'Aronya' artık Bilecik'te de yetişecek
Antioksidan kaynağı meyve 'Aronya' artık Bilecik'te de yetişecek

Antioksidan, Osmaneli, Bilecik, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antioksidan kaynağı meyve 'Aronya' artık Bilecik'te de yetişecek - Son Dakika


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