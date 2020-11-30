Antiviral kumaştan kışlık 'maskeli fular' ürettiler - Son Dakika

Antiviral kumaştan kışlık 'maskeli fular' ürettiler

30.11.2020 08:25
Antiviral kumaştan kışlık 'maskeli fular' ürettiler, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstil firması, artan koronavirüs salgınında virüslere karşı yüzde 98 etkili olduğu belirtilen antiviral kumaştan maske, maskeli fular ile yetişkin ve çocuk kıyafetleri üretimine geçti.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstil firması, artan koronavirüs salgınında virüslere karşı yüzde 98 etkili olduğu belirtilen antiviral kumaştan maske, maskeli fular ile yetişkin ve çocuk kıyafetleri üretimine geçti. Maskeli fular ve giysiler, Türkiye ile Avrupa ülkelerinden yoğun talep aldı.

Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil firması, özel kumaştan yıkanabilir maskeden sonra antiviral özelliği taşıyan kumaş üretti. Antiviral kumaşın 8 ay süren laboratuvar testlerinin ardından yüzde 98 oranında virüse karşı etkili olduğu belirlendi. Firma bu kumaştan yetişkin ve çocuk giysileri ile maske, maskeli fular ve eldivenlerin de içinde yer aldığı kıyafet üretmeye başladı.

'ÜÇ FARKLI VİRÜSTE TEST EDİLDİ'Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Özen, dünyanın mücadele ettiği Covid-19 salgınıyla ilgili sağlıklı yaşama, tekstili de dahil etmek için yoğun bir Ar-Ge çalışması yaptıklarını ve ürettikleri antiviral kumaşla kumaşın yüzeyine temas eden virüslerin yüzde 98'ini yok ettiklerini söyledi. Kumaşlar üzerinde 3 ayrı virüsle deneme yapıldığını belirten Özen, şunları aktardı: "Tekstil içerisindeki Ar-Ge'lerimiz ve uygulamalarımızın denemesi sonucunda kumaşlarımızı laboratuvar testlerine yolladık. Laboratuvar testleri neticesinde 3 farklı virüse karşı üçünde de yüzde 98 başarı elde ettik. Bu kumaş üzerine bulaşmış olan virüslerin kumaşın üzerinde bulunan ilaç sayesinde yüzde 98'inin ölmesi demek oluyor. Biz bunu şu anda birçok tekstil ürününde de uygulamaya başladık. Çünkü bu bir kumaş özelliği. Bunu özellikle şu an yoğun bir talep olan maskede uygulamaya başladık. Temasla virüsün bulaşmasını engellemek adına bir girişimde bulunup eldiven yaptık. Bununla birlikte çocuk kıyafetlerine yoğun bir şekilde başladık. Kış ayları olması sebebiyle de şapka, eldiven, maskeli fular, kaşkol tarzı ürünlerde de şu an antiviral özelliğe sahip olan kumaşları kullanmaya başladık. Bu şekilde de devam etmekteyiz. Ayrıca şu an hem iç piyasadan hem de Avrupa'dan yoğun bir talep söz konusu. Özellikle hem maske hem de eldivenle alakalı yoğun bir talep var. Biz de bunun imalatına yoğun bir şekilde başlamış bulunuyoruz"ANTİVİRAL KUMAŞTAN ELBİSELERAntiviral kumaştan üretilen giysiler ile aksesuarlara yoğun ilgi olduğunu söyleyen Özen, "Bebek kıyafetlerinden bütün yetişkin kıyafetlerine kadar birçok ürünü antiviral olarak hayata geçirdik. Üzerine bulaşan virüsleri engellemesi adına. Hem çocuk ürünleri hem bununla birlikte yoğun talep gören eldivenler, kadın ve erkek için, bununla birlikte şu an kış aylarında olduğumuz için şapkalar, bereler, atkılar, bunlarla alakalı da şu an yoğun bir şekilde imalata devam etmekteyiz. Talep şu anda çok yoğun. Sağlıklı yaşama sağlıklı tekstili de dahil etmek adına elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Hem kış ayları olması ile hem de maskeyi normal hayata da dahil etmekle alakalı bir fikirden yola çıkarak kadınlar için soğuktan korunmak adına ürettiğimiz fularlara maskemizi de dahil ettik. Bu sayede de maskenin kaybolması, unutulması veya takılmaması gibi problemlerin de ortadan kalkacağını düşündük. Hem modaya uygun hem bayanların taleplerine uygun hem de sağlığımızı düşünmek adına her birini birbiriyle uyumlu bir şekilde uygulamaya çalışıyoruz" dedi.'AVRUPA'DAN YOĞUN TALEP ALIYORUZ'

Antiviral kumaştan yapılan ürünler ile en çok Avrupa'dan talep aldıklarını belirten Ömer Özen, "Sadece maske ve eldiven yok. Bu kumaş özelliği olduğu için tekstilin tabiri caizse her alanında kullanabileceğimiz bir kumaş haline gelmiş oldu. Çünkü birçok kumaşa bunu uygulayabiliyoruz. Biz de öncelikle çocuklarımızı korumak için çocuk kıyafetleriyle de başladık. Çocuk ürünlerimiz de var. Bütün yetişkin ürünleri, dış giyim olsun, iç giyim olsun bunlarla ilgili de çalışmalarımızı başlattık. Firmalar, markalar şu anda yoğun bir şekilde talep göstermekte. Biz halihazırda 10 yıldır hem Avrupa ile de çalışan bir firma olmamızdan dolayı şu anda Avrupa'daki markalar, müşteriler yoğun bir talep gösteriyorlar. Bu şekilde de imalatını organize edip devam ediyoruz" diye konuştu.


Antiviral kumaştan kışlık 'maskeli fular' ürettiler
Antiviral kumaştan kışlık 'maskeli fular' ürettiler
Antiviral kumaştan kışlık 'maskeli fular' ürettiler
Antiviral kumaştan kışlık 'maskeli fular' ürettiler
Antiviral kumaştan kışlık 'maskeli fular' ürettiler
Antiviral kumaştan kışlık 'maskeli fular' ürettiler
Antiviral kumaştan kışlık 'maskeli fular' ürettiler
Antiviral kumaştan kışlık 'maskeli fular' ürettiler
Antiviral kumaştan kışlık 'maskeli fular' ürettiler
Antiviral kumaştan kışlık 'maskeli fular' ürettiler
Antiviral kumaştan kışlık 'maskeli fular' ürettiler
Antiviral kumaştan kışlık 'maskeli fular' ürettiler
Antiviral kumaştan kışlık 'maskeli fular' ürettiler
Antiviral kumaştan kışlık 'maskeli fular' ürettiler
Antiviral kumaştan kışlık 'maskeli fular' ürettiler

Koronavirüs, Çerkezköy, Organize, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antiviral kumaştan kışlık 'maskeli fular' ürettiler - Son Dakika


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