Antiviral özellikli 'sıvı kaynak tuzu' ilk kez Almanya'ya ihraç edilecek

Kırıkkale'nin Delice ilçesindeki dağın eteklerinden günlük 200 bin litre olarak çıkarılan antiviral özellikli sıvı kaynak tuzunun, korona virüsüne (Covid-19) karşı dezenfektan olarak kullanılabileceği belirtildi.



Kırıkkale'nin Delice ilçesindeki dağ eteklerinde bulunan fay hattından günlük 200 bin litre yeryüzüne çıkan antiviral özellikli doğal kaynak suyundan elde edilen tuz, kısa sürede talep görmeye başladı. Daha önce dünyaca ünlü futbol takımı Arsenal futbolcularının da tükettiği tuz, başta ABD ve Almanya olmak üzere Japonya, İngiltere, Danimarka, Avustralya, Belçika, Yeni Zelanda gibi ülkelere de ihraç ediliyor. Dünyanın en düşük sodyum oranına sahip olan ve mineral zenginliğiyle öne çıkan tuzun sıvı hali de üretime geçti. Litrelik ve sprey olarak üretime başlanan tuzlu su, yurt içindeki sofralarda yerini alırken ilk ihracatın da Almanya'ya yapılması planlanıyor. Korona virüse (Covid-19) karşı antiviral bakteri öldürme özelliği bulunan sıvı kaynak tuzunun uzmanlarca tavsiye edildiğini ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Gözüyukarı; suyun el, ağız, burun ve yüz de dezenfektan olarak kullanılabileceğini söyledi.



"Bakteri öldürme özelliği olduğu için şiddetle tavsiye ediyorum"



Gözüyukarı, "Bir fay kırığı hattından çıkan su hattı binlerce ton kristal kaya tuzlarının içinden geçiyor. Toprağın altında bir müddet dolaştıktan sonra toprak minerallerini toplayıp yeryüzüne çıkıyor. Tüm dünyayı kasıp kavuran Korona virüs vakası var. Bu suda antiviral bakteri öldürme özelliği olduğu için şiddetle tavsiye ediyorum" dedi.



"İnanılmaz bir faydası var"



Bağışıklık sistemini güçlendirdiğini anlatan Gözüyukarı, şunları kaydetti:



"Tene ele sürdüğünüz zaman mikropları ve virüsleri yok ediyor. Ağızda gargara yoluyla tene bir sprey yardımıyla kullananlar var. İnanılmaz bir faydası var. Büyük bir bardak suya bir yemek kaşığı katıp gece yatarken sabah aç karnına kullandığınız zaman kendini daha güçlü ve dinamik hissediyorsun. Prostat gibi sıkıntılar varsa bir ay içerisinde yok ediyor. Kramp ağrıları eklem ağrıları hızlı bir şekilde kayboluyor."



"Şu anda Almanya'dan bizden sıvı tuz talebi geldi"



Yaklaşık günlük olarak 200 bin litre kadar su aktığını belirten Gözüyukarı, "Bunun gibi birkaç noktadan akıyor. Bunları doğal havuzlarda kurutarak tuz haline getiriyoruz. Tuza doymuş bir şekilde akıyoruz. İçindeki tuz oranı yüzde 28.4 oranında. Şu anda Almanya'dan bizden sıvı tuz talebi geldi. Hazırlıkları yapıyoruz. Yurt dışına bu şekilde sıvı tuz göndereceğiz ilk defa. Şu an dünyanın en iyi tuzu diyebilirim sodyumu da en düşük o yüzden tansiyon hastaları falan rahatlıkla kullanabilir" diye konuştu.



"Dünyanın en kaliteli tuzu"



Kırıkkale Üniversitesi 6 ay boyunca literatür çalışmasının yapıldığını aktaran Gözüyukaru, dünyanın en kaliteli olduğunu ve magnezyum bakımından da zengin minerallerin tespit edildiğini sözlerine ekledi. - KIRIKKALE