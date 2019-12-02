Son Dakika Haberleri: ANTKARDER, 10. yılını gala ile kutladı
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ANTKARDER, 10. yılını gala ile kutladı

6 saat önce

Antalya Karadenizliler Derneği (ANTKARDER), 10. Kuruluş yılını, düzenlediği gala yemeği ile kutladı.

ANTKARDER, 10. yılını gala ile kutladı, System.String[]

Antalya Karadenizliler Derneği (ANTKARDER), 10. Kuruluş yılını, düzenlediği gala yemeği ile kutladı. Gecede, Karadeniz'in güçlü sesi Volkan Aslan ve Resul Dindar'ın sahne aldı.


Düzenlenen geceye ortalama bin kişi katılırken, katılımcılar gece boyunca Karadeniz ezgileriyle eğlenceli anlar yaşadı. Gala gecesine AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü İsmail Yüksek ve Antalya Basın İlan Kurumu Müdürü Nedim Engin yanı sıra birçok kişi katıldı. Gecede, Volkan Aslan ve Resul Dindar'ın sahne aldı.


Müzik dinletisi ve Karadeniz müzikleriyle eğlenen katılımcılar, tulum ve kemençe eşliğinde horon oynadı. Eğlenceli anların yaşandığı gecede ANTKARDER'in 10'ncu kuruluş yılına özel pasta kesildi. Gecede konuşma yapan ANTKARDER Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ekşi, derneğin güç ve heyecanla büyümeye devam edeceğini belirtti. Ekşi, "Kamu Yararına yapılan, tüm sosyal etkinlikleri ve projeleri bugün nasıl destekliyor ve karşılık beklemeden yapıyorsa yarın da aynı heyecan ve istekle yapamaya gayret gösterecektir, tüm hem Şehirlerimize saygılarımızla" dedi. - ANTALYA

Resul Dindar, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:03 Kaynak: İHA
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