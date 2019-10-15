Spor Arena Dış Haberler | Fransa Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Antoine Griezmann, Türkiye ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirten Griezmann, "Çok üzgünüz çünkü uzun zamandır bu kadar iyi oynamamıştık. Elemelerdeki en iyi maçımızı oynadık bile diyebilirim. Bu oyunun karşılığı böyle olmamalıydı." sözlerini kullandı.



"ÇOK ÇALIŞTIK AMA GOLÜ YEDİK"



Griezmann, "Türkiye'nin serbest vuruşları arka direğe kestiğini biliyorduk. Videolar ile analiz ettik, tekrar tekrar üstünden geçtik ama golü tam olarak böyle yedik. Bu çok rahatsız edici bir şey. Daha dikkatli olmalıyız, küçük detaylar maçı belirliyor." diye konuştu.



