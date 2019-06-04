Antoine Griezmann: Türkiye'de çok zor bir maça çıkacağız
8 dakika önce
EURO 2020 Avrupa elemeleri H Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, Fransa'yı ağırlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:33
EURO 2020 Avrupa
elemeleri H Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı
, Fransa
'yı ağırlayacak."ÇOK ZOR BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ"
Maç hakkında konuşan Griezmann
, "Bolivya
ile oynadık çünkü basit bir maça ihtiyacımız vardı. Türkiye
'de çok zor bir maç oynayacağız. Bu maça en iyi şekilde hazırlanmalıyız. En iyi durumumda değilim ama Bolivya maçı bana yardımcı oldu. Çok iyi bir ekibimiz var ve EURO2020'ye gitmek için çalışmalıyız" dedi. Atletico Madrid
'den ayrıldığını açıklayan Griezmann, bu sezon 48 maçta 21 gol attı ve 10 asist yaptı.
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