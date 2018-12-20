Son Dakika Haberleri: Antonio Conte'ye Boca Juniors'tan Resmi Teklif

Antonio Conte'ye Boca Juniors'tan Resmi Teklif

13 saat önce

Chelsea'den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan İtalyan teknik adam Antonio Conte'ye sürpriz bir teklif geldi.

Antonio Conte'ye Boca Juniors'tan Resmi Teklif, System.String[]
Brezilya gazetesi Lance'nin haberine göre, Juventus ile 3, Chelsea ile bir lig şampiyonluğu yaşayan 49 yaşındaki teknik adama, Avrupa'da bir kulübü çalıştırması beklenirken, başka bir kıtadan teklif geldi. 
Libertadores Kupası finalini kaybeden Boca Juniors'un Guillermo Barros Schelotto ile yollarını ayırdıktan sonra, Conte'yi listesine aldı. Arjantin kulübünün İtalyan hocaya resmi bir teklifte bulunduğu ancak Conte'nin bu teklifi kibarca geri çevirerek, şu an için Avrupa dışında bir takım çalıştırmayı düşünmediğini ifade ettiği belirtildi.
Kaynak: Skorer

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:27 

Avrupa, Boca Juniors, Chelsea, Spor
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