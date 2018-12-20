Antonio Conte'ye Boca Juniors'tan Resmi Teklif
13 saat önce
Chelsea'den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan İtalyan teknik adam Antonio Conte'ye sürpriz bir teklif geldi.
Brezilya gazetesi Lance'nin haberine göre, Juventus ile 3, Chelsea ile bir lig şampiyonluğu yaşayan 49 yaşındaki teknik adama, Avrupa'da bir kulübü çalıştırması beklenirken, başka bir kıtadan teklif geldi.
Libertadores Kupası finalini kaybeden Boca Juniors'un Guillermo Barros Schelotto ile yollarını ayırdıktan sonra, Conte'yi listesine aldı. Arjantin kulübünün İtalyan hocaya resmi bir teklifte bulunduğu ancak Conte'nin bu teklifi kibarca geri çevirerek, şu an için Avrupa dışında bir takım çalıştırmayı düşünmediğini ifade ettiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:27
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