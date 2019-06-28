Antonio Valencia Liga Deportiva Universitaria İçin İmzaladı
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Ekvador efsanesi Antonio Valencia, Manchester United'dan Liga Deportiva Universitaria ile anlaştı. 33 yaşındaki Premier Lig, Avrupa ligi, iki Leauge Kupası ve FA Kupası ile birlikte iki kez kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:06
Ekvador efsanesi Antonio Valencia
, Manchester United
'dan Liga Deportiva Universitaria ile anlaştı. 33 yaşındaki Premier Lig, Avrupa
ligi, iki Leauge Kupası ve FA Kupası ile birlikte iki kez kaldı.
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