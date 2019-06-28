Son Dakika Haberleri: Antonio Valencia Liga Deportiva Universitaria İçin İmzaladı
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Antonio Valencia Liga Deportiva Universitaria İçin İmzaladı

36 dakika önce

Ekvador efsanesi Antonio Valencia, Manchester United'dan Liga Deportiva Universitaria ile anlaştı. 33 yaşındaki Premier Lig, Avrupa ligi, iki Leauge Kupası ve FA Kupası ile birlikte iki kez kaldı.

Ekvador efsanesi Antonio Valencia, Manchester United'dan Liga Deportiva Universitaria ile anlaştı. 33 yaşındaki Premier Lig, Avrupa ligi, iki Leauge Kupası ve FA Kupası ile birlikte iki kez kaldı.
Antonio Valencia Liga Deportiva Universitaria İçin İmzaladı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:06 
Manchester United, Valencia, Spor
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