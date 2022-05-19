"Antrakt: Hayatın Perde Arasındakiler" sergisi Belgrad'da sanatseverlerle buluşacak. - Son Dakika
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"Antrakt: Hayatın Perde Arasındakiler" sergisi Belgrad'da sanatseverlerle buluşacak.

19.05.2022 14:40
"Antrakt: Hayatın Perde Arasındakiler" sergisi Belgrad'da sanatseverlerle buluşacak.

Sanatçı Lal Batman'ın ilk uluslararası solo sergisi "Antrakt: Hayatın Perde Arasındakiler", Belgrad'da yer alan Bioskop Balkan'da 4 Haziran'da açılacak.

Sanatçı Lal Batman'ın ilk uluslararası solo sergisi "Antrakt: Hayatın Perde Arasındakiler", Belgrad'da yer alan Bioskop Balkan'da 4 Haziran'da açılacak.

Küratörlüğünü Ebru Yetişkin'in üstlendiği sergi, sanatçının mekana özgü resim, video ve enstalasyon çalışmalarıyla yaklaşık bir yıldır süren kolektif bir sanatsal araştırmanın deneysel çıktısı olarak sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Temelinde bir Türk kervansarayı olan ve 1899'da Sırbistan'daki ilk sinema filmi gösteriminin yapıldığı Bioskop Balkan'ın tarihi atmosferinde gerçekleşecek sergi, mekanın ruhunu sinematografik bir performansa açacak.

Tarihin farklı katmanları arasında kalan ve sımsıkı kapanmış perdeler ardında karanlığa gömülmüş sesleri, yüzleri, sözleri, hisleri ve hayalleri uçuşan perdelere yansıtan "Antrakt: Hayatın Perde Arasındakiler" sergisi, 4 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Kaynak: AA

Belgrad, Haziran, Batman, Güncel, Son Dakika

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