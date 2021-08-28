Üye Girişi
Antrenman sırasında, selde çöken tesis binasında sele kapılan amatör futbolcunun kardeşi konuştu - Son Dakika

Antrenman sırasında, selde çöken tesis binasında sele kapılan amatör futbolcunun kardeşi konuştu

28.08.2021 13:45

Antrenman sırasında, selde çöken tesis binasında sele kapılan amatör futbolcunun kardeşi konuştu Amatör futbolcu Eray Çelebi'nin kardeşi Berkay Çelebi: " Umut bir yere kadar ama en azından yerinin belli olmasını, mezarını gidip dua etmeyi istiyoruz" Kastamonu'da selde kaybolan isimlerden biri...

Antrenman sırasında, selde çöken tesis binasında sele kapılan amatör futbolcunun kardeşi konuştu

Amatör futbolcu Eray Çelebi'nin kardeşi Berkay Çelebi:

" Umut bir yere kadar ama en azından yerinin belli olmasını, mezarını gidip dua etmeyi istiyoruz"

KARABÜK - Kastamonu'da selde kaybolan isimlerden biri de Karabüklü amatör futbolcu Eray Çelebi (26). Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin adını taşıyan Bozkurt Belediyespor takımında forma giyen Çelebi, sahada antrenman yaptığı sırada gelen sel sırasında iki katlı kulüp tesisinin çatısına çıktı. Yardım beklerken çöken bina sonrası sel sularına kapılan Çelebi'nin ailesi ise 16 gündür evlatlarının bulunmasını bekliyor.

Futbolcu Eray Çelebi'nin kardeşi Berkay Çelebi, gün geçtikçe sabırlarının tükendiğini, dayanacak güçlerinin kalmadığını belirtti.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketinde kayıp olan vatandaşların arama çalışmaları devam ediyor. Selin yaşandığı ilk gün sahada idman yaptığı sırada sele yakalanan ve tesisin çatısına çıkarak arkadaşlarından 'Beni Kurtarın' diye yardım isteyen 26 yaşındaki Eray Çelebi binanın çökmesiyle sel sularına kapıldı. 16 gündür kendisinden haber alınamayan amatör futbolcu Çelebi'nin Karabük'te yaşayan ailesinin ise acı bekleyişi sürüyor.

Ağabeyinden gelecek güzel bir haber bekleyen Berkay Çelebi, "En azından mezarına gidip dua etmek istiyoruz." dedi.

16 gündür ağabeyinden haber alamadıklarını belirten kardeş Çelebi, "Denize sürüklenenler ve enkaz altında kalanlar olmuş. Şuan ne denizden çıktı ne de enkaz altından çıktı. Halen bir haber yok. Arama çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

"Abime dair hiçbir iz yok"

Olayın yaşanmasının ardından babası ve kuzenleri ile bölgeye gittiğini anlatan Çelebi, "Orayı size anlatamam, savaş alanı gibiydi resmen. Abimin olduğu bölgedeki bina şuanda yok. Temeli bile yok. Sel almış götürmüş binayı. Binaya dair hiçbir kalıntı da yok. Abime dair hiçbir iz yok." ifadelerini kullandı.

"Dayanacak gücümüz kalmıyor"

Umutlarını koruduklarını, korumaya çalıştıklarını ifade eden Çelebi, ağabeyinden iyi veya kötü bir haber almak istediklerini söyledi.

Gün geçtikçe sabırlarının tükendiğini aktaran Çelebi, "Dayanacak gücümüz kalmıyor. En ufak bir haber olmayınca bizde kötü oluyoruz. Annem şuanda ilaçların etkisinde. Doktora götürdük. Bildiğiniz uyuştuk yani. Bedenen uyuştuk, ailecek kötüyüz." şeklinde konuştu.

"Mezarını gidip dua etmeyi istiyoruz"

Ağabey Çelebi'nin girdiği KPSS sonrasında halı saha turnuvaları için Bozkurt ilçesine gittiğini dile getiren Çelebi, şunları söyledi: "1 Ağustos'ta Bozkurt'a geçti. 11 Ağustos'ta sel oluyor. Haber alamıyoruz bir daha. Biz ailecek abimin bulunmasını istiyoruz. Mezarı belli olsun istiyoruz. Artık ümit, umut bir yere kadar ama en azından yerinin belli olmasını, mezarını gidip dua etmeyi istiyoruz."

"Arkadaşlarına 'atlayayım mı' diye soruyor"

Sel bölgesine gittiklerinde ağabeyinin arkadaşları ile görüştüklerini de kaydeden Çelebi, "Selin olduğu sırada araba ile abimi almaya gidiyorlarmış. Çay taşınca arabayla gidip alamamışlar. Karşıda şehitlik tepesi diye bir yer var. Oradan abimle irtibat halindeymişler. Birinci kata kadar su gelince abim ikinci kata geçiyor. İkinci kattan irtibat halinde oluyorlar. Sonra 'Atlayayım mı?' diye arkadaşlarına soruyor. Yüzebilir miyim? diye. Orada ne yapacağını bilememiş. Zaten bina çöküp gidiyor ve ortadan kayboluyor. Abim bina ile beraber sele uğruyor" dedi.

Antrenman sırasında, selde çöken tesis binasında sele kapılan amatör futbolcunun kardeşi konuştu
Antrenman sırasında, selde çöken tesis binasında sele kapılan amatör futbolcunun kardeşi konuştu
Antrenman sırasında, selde çöken tesis binasında sele kapılan amatör futbolcunun kardeşi konuştu
Antrenman sırasında, selde çöken tesis binasında sele kapılan amatör futbolcunun kardeşi konuştu
Antrenman sırasında, selde çöken tesis binasında sele kapılan amatör futbolcunun kardeşi konuştu
Antrenman sırasında, selde çöken tesis binasında sele kapılan amatör futbolcunun kardeşi konuştu
Antrenman sırasında, selde çöken tesis binasında sele kapılan amatör futbolcunun kardeşi konuştu
Antrenman sırasında, selde çöken tesis binasında sele kapılan amatör futbolcunun kardeşi konuştu
Antrenman sırasında, selde çöken tesis binasında sele kapılan amatör futbolcunun kardeşi konuştu
Antrenman sırasında, selde çöken tesis binasında sele kapılan amatör futbolcunun kardeşi konuştu
Antrenman sırasında, selde çöken tesis binasında sele kapılan amatör futbolcunun kardeşi konuştu

Kastamonu, Bozkurt, Çelebi, Sel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antrenman sırasında, selde çöken tesis binasında sele kapılan amatör futbolcunun kardeşi konuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu 14:30 Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu Balıkçılar, kayalıkların arasında erkek cesedi buldu 14:16 Balıkçılar, kayalıkların arasında erkek cesedi buldu Akdeniz ve Ege'deki ormanlar yangınları, turistlerin rotasını çevirdi 14:01 Akdeniz ve Ege'deki ormanlar yangınları, turistlerin rotasını çevirdi
MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu 13:55 MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu Alev alan otomobil kazasında 4 ölü, 2 yaralı 13:46 Alev alan otomobil kazasında 4 ölü, 2 yaralı Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü 12:51 Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü
Son Dakika: 12 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı 12:40 Son Dakika: 12 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı Çorum'da akılalmaz hırsızlık! Güpegündüz hayalet kılığında motosiklet çaldı 11:29 Çorum'da akılalmaz hırsızlık! Güpegündüz hayalet kılığında motosiklet çaldı

Son Dakika Haberleri
14:29 Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu
14:26 Polis, NBA'in yıldızı Hayes'nın boynuna diziyle bastı, şok tabancasıyla müdahale etti
14:16 Balıkçılar, kayalıkların arasında erkek cesedi buldu
14:01 Akdeniz ve Ege'deki ormanlar yangınları, turistlerin rotasını çevirdi
13:56 Son Dakika: TEM otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi!
13:55 MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu
13:50 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk maçları 16 Eylül'de başlayacak
12:51 Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü
12:39 Son Dakika: 12 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı
12:30 Thodex reklamında oynayan isimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı         
14:34
Polis, NBA'in yıldızı Hayes'nın boynuna diziyle bastı, şok tabancasıyla müdahale etti Polis, NBA'in yıldızı Hayes'nın boynuna diziyle bastı, şok tabancasıyla müdahale etti         
14:27
İncirin fiyatı dudak uçuklattı! 20 liradan satılıyor İncirin fiyatı dudak uçuklattı! 20 liradan satılıyor         
14:11
Son Dakika: TEM otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi! Son Dakika: TEM otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi!         
13:57
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk maçları 16 Eylül'de başlayacak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk maçları 16 Eylül'de başlayacak         
13:51
Taliban, kadın sağlık çalışanlarının işlerine geri dönme konusunda çağrıda bulundu Taliban, kadın sağlık çalışanlarının işlerine geri dönme konusunda çağrıda bulundu         
13:19
Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek         
12:46
Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı         
11:41
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı         
11:22
Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı         
10:48
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur         
10:25
Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu         
09:31
Kılıçdaroğlu'na vatandaşın Kılıçdaroğlu'na vatandaşın "Çocuğuma dokunma" tepkisine Meral Akşener yanıt verdi: İçim acıdı, canım yandı         
09:10
Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor         
22:22
Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali         
19:26
Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar         
18:34
Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor         
17:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 14:43:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antrenman sırasında, selde çöken tesis binasında sele kapılan amatör futbolcunun kardeşi konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement