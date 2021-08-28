Antrenman sırasında, selde çöken tesis binasında sele kapılan amatör futbolcunun kardeşi konuştu - Son Dakika

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Antrenman sırasında, selde çöken tesis binasında sele kapılan amatör futbolcunun kardeşi konuştu

Amatör futbolcu Eray Çelebi'nin kardeşi Berkay Çelebi:

" Umut bir yere kadar ama en azından yerinin belli olmasını, mezarını gidip dua etmeyi istiyoruz"

KARABÜK - Kastamonu'da selde kaybolan isimlerden biri de Karabüklü amatör futbolcu Eray Çelebi (26). Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin adını taşıyan Bozkurt Belediyespor takımında forma giyen Çelebi, sahada antrenman yaptığı sırada gelen sel sırasında iki katlı kulüp tesisinin çatısına çıktı. Yardım beklerken çöken bina sonrası sel sularına kapılan Çelebi'nin ailesi ise 16 gündür evlatlarının bulunmasını bekliyor.

Futbolcu Eray Çelebi'nin kardeşi Berkay Çelebi, gün geçtikçe sabırlarının tükendiğini, dayanacak güçlerinin kalmadığını belirtti.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketinde kayıp olan vatandaşların arama çalışmaları devam ediyor. Selin yaşandığı ilk gün sahada idman yaptığı sırada sele yakalanan ve tesisin çatısına çıkarak arkadaşlarından 'Beni Kurtarın' diye yardım isteyen 26 yaşındaki Eray Çelebi binanın çökmesiyle sel sularına kapıldı. 16 gündür kendisinden haber alınamayan amatör futbolcu Çelebi'nin Karabük'te yaşayan ailesinin ise acı bekleyişi sürüyor.

Ağabeyinden gelecek güzel bir haber bekleyen Berkay Çelebi, "En azından mezarına gidip dua etmek istiyoruz." dedi.

16 gündür ağabeyinden haber alamadıklarını belirten kardeş Çelebi, "Denize sürüklenenler ve enkaz altında kalanlar olmuş. Şuan ne denizden çıktı ne de enkaz altından çıktı. Halen bir haber yok. Arama çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

"Abime dair hiçbir iz yok"

Olayın yaşanmasının ardından babası ve kuzenleri ile bölgeye gittiğini anlatan Çelebi, "Orayı size anlatamam, savaş alanı gibiydi resmen. Abimin olduğu bölgedeki bina şuanda yok. Temeli bile yok. Sel almış götürmüş binayı. Binaya dair hiçbir kalıntı da yok. Abime dair hiçbir iz yok." ifadelerini kullandı.

"Dayanacak gücümüz kalmıyor"

Umutlarını koruduklarını, korumaya çalıştıklarını ifade eden Çelebi, ağabeyinden iyi veya kötü bir haber almak istediklerini söyledi.

Gün geçtikçe sabırlarının tükendiğini aktaran Çelebi, "Dayanacak gücümüz kalmıyor. En ufak bir haber olmayınca bizde kötü oluyoruz. Annem şuanda ilaçların etkisinde. Doktora götürdük. Bildiğiniz uyuştuk yani. Bedenen uyuştuk, ailecek kötüyüz." şeklinde konuştu.

"Mezarını gidip dua etmeyi istiyoruz"

Ağabey Çelebi'nin girdiği KPSS sonrasında halı saha turnuvaları için Bozkurt ilçesine gittiğini dile getiren Çelebi, şunları söyledi: "1 Ağustos'ta Bozkurt'a geçti. 11 Ağustos'ta sel oluyor. Haber alamıyoruz bir daha. Biz ailecek abimin bulunmasını istiyoruz. Mezarı belli olsun istiyoruz. Artık ümit, umut bir yere kadar ama en azından yerinin belli olmasını, mezarını gidip dua etmeyi istiyoruz."

"Arkadaşlarına 'atlayayım mı' diye soruyor"

Sel bölgesine gittiklerinde ağabeyinin arkadaşları ile görüştüklerini de kaydeden Çelebi, "Selin olduğu sırada araba ile abimi almaya gidiyorlarmış. Çay taşınca arabayla gidip alamamışlar. Karşıda şehitlik tepesi diye bir yer var. Oradan abimle irtibat halindeymişler. Birinci kata kadar su gelince abim ikinci kata geçiyor. İkinci kattan irtibat halinde oluyorlar. Sonra 'Atlayayım mı?' diye arkadaşlarına soruyor. Yüzebilir miyim? diye. Orada ne yapacağını bilememiş. Zaten bina çöküp gidiyor ve ortadan kayboluyor. Abim bina ile beraber sele uğruyor" dedi.