Antrenman yapan kayak sporcuları, kurt sürüsünü görüntüledi - Son Dakika

Antrenman yapan kayak sporcuları, kurt sürüsünü görüntüledi
21.12.2020 09:56
ARDAHAN'ın Göle ilçesinde kayakla tırmanış sporcuları antrenman sırasında kurt sürüsüne rastladı.
ARDAHAN'ın Göle
ilçesinde kayakla tırmanış sporcuları antrenman sırasında kurt sürüsüne rastladı. O anları sporcular, cep telefonları ile görüntüledi.
Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Halil İbrahim Yılmaz ile kayakla tırmanış branşı sporcuları, antrenman yapmak için araziye çıktı. Göle ilçesine bağlı Dereyolu köyü Muşurun tepesi mevkisinde yürüyen sporcular, karşı tepede yürüyen kurt sürüsünü gördü. Antrenmana bir süre ara veren sporcular, kurt sürüsünü izleyip cep telefonları ile o anları görüntüledi.Sabah saatlerinde yiyecek aramaya çıkan kurt sürüsü, bir süre sonra ormana inerek gözden kayboldu.
Son Dakika Ligue 1'de Lille, PSG ile berabere kalarak liderliğini sürdürdü Yolsuzlukla mücadele eden ülkede şaşırtan olay! 10 bin kişi işe gitmeden maaş almış Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Türkiye'de koronavirüs mutasyonu saptanmadı Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak, 1 bölgeye kar geliyor Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti Virüsün mutasyona uğradığı İngiltere'den gelen yolcular PCR testi tapılarak Türkiye'ye alındı MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim Eray oldu Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor