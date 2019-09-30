Son Dakika Haberleri: Antrenman yapan motosikletlerin kaza anı kask kamerasında
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Antrenman yapan motosikletlerin kaza anı kask kamerasında

53 dakika önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu düzenlenecek 6. Müzekent Doğa ve Motosiklet Kampı kapsamında antrenman yapan iki motosikletin çarpışma anı, kask kamerasınca kaydedildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu düzenlenecek 6. Müzekent Doğa ve Motosiklet Kampı kapsamında antrenman yapan iki motosikletin çarpışma anı, kask kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yazı köyünde oluşturulan özel parkurda 13 motosiklet sürücüsü antrenman yaptı.

Bu sırada yüksek bir tepeyi tırmanmaya çalışan bir motosikletli ile arkasından gelen arkadaşı, tırmanma noktasında çarpıştı.

Kazada yerde kalan sürücülerden birisinin "çıktım mı?" diye sorması arkadaşları arasında gülüşmelere neden oldu.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücünün sağlık durumunun iyi oldu belirtildi.

Kaza anı, diğer motosiklet sürücülerinin de kask kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, bir motosiklet sürücüsünün tepeyi hızla tırmandığı, daha parkurdan ayrılamadan arkasından gelen diğer sürücünün de ona çarptığı yer alıyor.

Antrenman yapan motosikletlerin kaza anı kask kamerasında

Motosiklet, Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:46 Kaynak: AA
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