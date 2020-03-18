Antrenman yapan motosikletlilerin kaza anı kask kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antrenman yapan motosikletlilerin kaza anı kask kamerasına yansıdı - Son Dakika

Antrenman yapan motosikletlilerin kaza anı kask kamerasına yansıdı

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde özel parkurda antrenman yapan iki motosikletlinin çarpışma anı, kask kamerasınca kaydedildi.

Antrenman yapan motosikletlilerin kaza anı kask kamerasına yansıdı, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde özel parkurda antrenman yapan iki motosikletlinin çarpışma anı, kask kamerasınca kaydedildi.

Müze Kent Motosiklet Kulübü üyesi bir grup sürücü, oluşturulan özel parkurda antrenman yaptı.


Bu sırada tepeyi tırmanmaya çalışan motosikletli, aniden düştü ve elinden kurtulan motosiklet havalanarak bir başka motosiklete çarptı.

Diğer bir sürücü ise tepeyi tırmanmaya çalıştığı esnada, motoru ile tepeden başlangıç noktasına kadar sürüklendi.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kask kamerasınca kaydedilen görüntülerde, motosiklet sürücüsünün tepeyi hızla tırmanması, tepe noktasında motordan düşmesi ve elinden kurtulan motosikletin diğer bir motora çarpması yer alıyor.


Diğer kazada ise tepeye tırmanmaya çalışan sürücünün düşerek motoru ile tepeden aşağıya sürüklenmesi görülüyor.

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:02 Kaynak: AA

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