Antrenman yapan Zeynep Aslan'ın öldüğü kazada kamyon sürücüsü 'kusurlu' - Son Dakika

Antrenman yapan Zeynep Aslan'ın öldüğü kazada kamyon sürücüsü 'kusurlu'
23.11.2020 20:33
İZMİR'in Menemen ilçesinde, bisikletiyle antrenman yapan Zeynep Aslan'nın kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazada, bilirkişi raporunda kamyon sürücüsü 'asli kusurlu' bulundu.
İZMİR'in Menemen ilçesinde, bisikletiyle antrenman yapan Zeynep Aslan'nın kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazada, bilirkişi raporunda kamyon sürücüsü 'asli kusurlu' bulundu.
Kaza, 14 Ekim'de, Menemen ilçesinde meydana geldi. Aycan Y. yönetimindeki 35 AİM 602 plakalı kamyon, bisikletiyle antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'a çarptı. Kazada, Zeynep Aslan hayatını kaybetti. Kazanın ardından bilirkişi raporunda, Aslan'ın kural hatası yapmadığı 'kusursuz' olduğu, kamyon sürücüsü Aycan Y.'nin de trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şeride tecavüz ettiğinden dolayı 'asli kusurlu' olduğu belirlendi.
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