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Antrenman yaparken ölümden döndüler

11 dakika önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu düzenlenecek 6. Müzekent Doğa ve Motosiklet Kampı için antrenman yapan motosiklet sürücüleri, ölümden döndü.

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu düzenlenecek 6. Müzekent Doğa ve Motosiklet Kampı için antrenman yapan motosiklet sürücüleri, ölümden döndü.


Safranbolu Müzekent Motosiklet Kulübü tarafından ilçeye bağlı Yazıköy köyünde hafta sonu yapılacak kamp kapsamında kros yarışları antrenmanında motosikletliler kaza yaptı. Kaza anı motosiklet sürücüleri tarafından saniye saniye görüntülendi.


Görüntüde bir motosiklet sürücüsü, kros yarışı için belirlenen rampadan çıkarak atlayış yaptı. Arkadan gelen diğer motosiklet sürücüsü de rampadan çıkarak atadı ve diğer sürücünün motosikletine çarptı. Motosiklet sürücüleri kazadan yara almadan kurtulurken, bir sürücü yerde yatan diğer sürücüye "İyi misin' diye sorarken, yerde yatan sürücü ise "Çıktım mı?" diye sorarken, sürücüler soru üzerine gülüştü.


Safranbolu Müzekent Motosiklet Kulübü Başkanı Celil Özdemir, hafta sonu yapılacak kamp için hazırlıklar yaptıklarını söyledi.


Yarışlar için kulüp üyelerinin antrenman yaptığını ifade eden Özdemir, "Antrenmanda küçük bir kaza yaşadık. Arkadaşlarımızın kazada yaralanmamasından dolayı sevinçliyiz. bu tür kaza veya olayların yaşanmaması için önlemlerimizi aldık" dedi. - KARABÜK

Safranbolu, Motosiklet, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:20 Kaynak: İHA
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