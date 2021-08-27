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Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi - Son Dakika

Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi

27.08.2021 11:50

Avrupa Ligi play-off turunda Cluj'un Kızılyıldız'a elenmesi Rumen ekibinde karışıklık yarattı. Marius Sumudica'nın görevine son verildi. Antrenman için tesislere gittiği sırada kovulduğunu öğrendi. Olayın şaşkınlığını yaşayan Rumen hoca bir süre olan bitene anlam veremedi.

5 ay önce Cluj ile anlaşan, Türkiye'nin yakından tanıdığı hoca Marius Sumudica'nın, Kızılyıldız'a elenmelerinin ardından görevine son verildi.

PETRESCU GELİYOR

Haberlere göre Cluj'de teknik direktör Maruis Sumudica ve Başkan Marian Copilu'nun kulüple ilişiğinin kesildiği kulübün sahibi Ioan Varga tarafından açıklandı. Öte yandan Varga'nın Sumudica'nın yerine Dan Petrescu'nun getirileceği belirtildi.

ÖZELLİKLE UYARILDI

Sumudica'nın takımı ligde iyi gitmesine rağmen, Avrupa'nın daha önemli olduğu vurgulanmıştı. Ancak 4-0'lık ağır skor, Sumudica'nın sonunu hazırladı.

Şaka sandı ama her şey gerçekti! Sumudica, kovulduğunu tesislere giremeyince anladı

OLUP BİTENE İNANAMADI

Aracıyla tesislere gelen Sumudica, içeri alınmadı. Ve kovulduğunu öğrendi. Ne yapacağını bilemeyen Rumen hoca bir süre sitem etti, telefonuyla yöneticilere ulaşmaya çalıştı. Her şeyin ciddi olduğunu öğrenince tesisten ayrıldı.

Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi

Kızılyıldız, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi - Son Dakika Spor


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