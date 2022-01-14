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Antrenmana giden 15 yaşındaki futbolcu gence tren çarptı - Son Dakika

Antrenmana giden 15 yaşındaki futbolcu gence tren çarptı

14.01.2022 20:38

Antrenmana giden 15 yaşındaki futbolcu gence tren çarptı Amasya'da antrenmana giden 15 yaşındaki futbolcu Eren Bulut'a tren çarptı.

Antrenmana giden 15 yaşındaki futbolcu gence tren çarptı

AMASYA - Amasya'da antrenmana giden 15 yaşındaki futbolcu Eren Bulut'a tren çarptı. Sağ ayağı ezilen talihsiz çocuk, kaldırıldığı hastanedeki ilk müdahalenin ardından Samsun'a sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, antrenmana giden Amasya İl Özel İdare spor Kulübü futbolcusu Eren Bulut'a sahanın kenarındaki demiryolundan geçtiği esnada makinist Muammer N. yönetimindeki lokomotif çarptı. Raylarla tekerlek arasında sıkışan sağ ayağı ezilen talihsiz çocuğa ilkyardımı, feryadını duyan çevredekiler yaptı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sonrasında da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Makinist ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Elinde öğrencisinin ayakkabısını tutarken yaşananları anlatan antrenör Levent Hırçın, "Antrenmanımız vardı. Sporcularımız maalesef geçmek için demiryolunu kullanıyordu. Öğrencilerimizden biri 'Birisine tren çarptı' dedi. Onun üzerine koşa koşa gittiğimde benim öğrencim olduğunu gördüm. Şok oldum" diye konuştu.

Bölgede üstgeçit olmasına karşın halkın spor tesislerine ve pazar yerine giderken bu alandan geçmeyi sürdürdüğünü anlatan Hızırpaşa Mahallesi Muhtarı Osman Öngül de kapsamlı bir önlem alınmasını istedi.

Antrenmana giden 15 yaşındaki futbolcu gence tren çarptı
Antrenmana giden 15 yaşındaki futbolcu gence tren çarptı
Antrenmana giden 15 yaşındaki futbolcu gence tren çarptı

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Makinist, Samsun, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antrenmana giden 15 yaşındaki futbolcu gence tren çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antrenmana giden 15 yaşındaki futbolcu gence tren çarptı - Son Dakika
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