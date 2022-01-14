Antrenmana giden 15 yaşındaki futbolcuya tren çarptı - Son Dakika

Antrenmana giden Amasya İl Özel İdare spor Kulübü futbolcusu Eren Bulut'a sahanın kenarındaki demiryolundan geçtiği esnada makinist Muammer N. yönetimindeki lokomotif çarptı.

SAĞ AYAĞI EZİLDİ

Raylarla tekerlek arasında sıkışan sağ ayağı ezilen talihsiz çocuğa ilkyardımı, feryadını duyan çevredekiler yaptı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sonrasında da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Makinist ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

"MAALESEF GEÇMEK İÇİN DEMİRYOLUNU KULLANIYORLAR"

Elinde öğrencisinin ayakkabısını tutarken yaşananları anlatan antrenör Levent Hırçın, "Antrenmanımız vardı. Sporcularımız maalesef geçmek için demiryolunu kullanıyordu. Öğrencilerimizden biri 'Birisine tren çarptı' dedi. Onun üzerine koşa koşa gittiğimde benim öğrencim olduğunu gördüm. Şok oldum" diye konuştu.

MUHTAR ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ

Bölgede üstgeçit olmasına karşın halkın spor tesislerine ve pazar yerine giderken bu alandan geçmeyi sürdürdüğünü anlatan Hızırpaşa Mahallesi Muhtarı Osman Öngül de kapsamlı bir önlem alınmasını istedi.