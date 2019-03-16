Son Dakika Haberleri: Antrenmana Giden Futbolcuları Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı

Antrenmana Giden Futbolcuları Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı

1 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde antrenmana giden futbolcuları taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 sporcu yaralandı.

Antrenmana Giden Futbolcuları Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı, System.String[]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde antrenmana giden futbolcuları taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 sporcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Amatör Süper Lig ekiplerinden Evrenspor Kulübü futbolcularını antrenmana götüren H.A. yönetimindeki 39 LA 211 plakalı minibüs, Evrensekiz beldesinde şarampole devrildi.

Kazada 10 kişilik sporcu kafilesinden B.E, T.P. ve Ö.G. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Minibüsteki diğer sporcular ise kazadan yara almadan kurtuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:26 Kaynak: AA

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