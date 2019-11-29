Son Dakika Haberleri: Antrenmanda hayatını kaybeden genç toprağa verildi
Son Dakika 3. Sayfa Antrenmanda hayatını kaybeden genç toprağa verildi - Son Dakika

Antrenmanda hayatını kaybeden genç toprağa verildi

6 saat önce

Bursa'da futbol antrenmanında kalp krizi geçiren 15 yaşındaki genç gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Antrenmanda hayatını kaybeden genç toprağa verildi, System.String[]

Bursa'da futbol antrenmanında kalp krizi geçiren 15 yaşındaki genç gözyaşları içerisinde toprağa verildi.


Amatör futbol oyuncusu 15 yaşındaki Veysel Can Sevinç, idman için Nilüfer ilçesinde bulunan Minareliçavuş Spor Tesislerine gitti. Hazırlıkların ardından antrenman öncesi ısınma turu attığı sırada rahatsızlandı. Rahatsızlandığını gören takım antrenörü koşarak Sevinç'in yanına gitti. Sevinç'e ilk müdahaleyi antrenörü yaparken, olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Sevinç hayatını kaybetti. Genç futbolcunun ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, ölüm haberini alan ailesi ve futbol camiası yasa boğuldu.


Veysel Can Sevinç'in cenazesi cuma namazının ardından Mustafakemalpaşa'ya bağlı Dorak Mahallesinde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Genç futbolcunun cenazesine takım arkadaşları, Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Erol Pektez ve sevenleri katıldı. - BURSA

Can Sevinç, Kalp Krizi, Futbol, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


15 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti
Bayrak sevgisi Türkiye'de gündem olan Nadire Nine: Atatürk'ün çocuklarıyız Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 20:34:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antrenmanda hayatını kaybeden genç toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]