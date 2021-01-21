Antrenmandan dönen milli sporcular karda yüzdü - Son Dakika

- Antrenmandan dönen milli sporcular karda yüzdü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde antrenmandan dönen milli sporcular karda yüzerek doyasıya eğlendi.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyündeki kayak merkezinde antrenman yapan sporculardan ikisi, soğuk havaya aldırmadan kıyafetlerini çıkararak karda yüzdü. Hava sıcaklığının eksi 15 dereceyi gösterdiği Yüksekova'da karda yüzen milli sporcular, keyifli anlar yaşadı. Karda yüzme keyfi yaşayan milli sporculardan Orhan Ören, "Günlerdir ilçede yoğun bir kar yağışının olması biz sporcuları mutlu etti. Bizde bu fırsatı değerlendirmek için karda yüzdük. İlk kara atladıktan sonra tüm vücudum diken diken oldu. Vücut ilk şoku atlattıktan sonra bunu dakikalarca tekrarlamaya başladık. Kardan çıkıp giyindikten sonra vücudumun normalden daha rahat ve iyi hareket ettiğini hissettim" dedi.