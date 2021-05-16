Antrenör baba, Balkan şampiyonu kick boksçu oğlunu müsabakalara hazırlıyor - Son Dakika

Antrenör baba, Balkan şampiyonu kick boksçu oğlunu müsabakalara hazırlıyor

16.05.2021 11:17
Antrenör baba, Balkan şampiyonu kick boksçu oğlunu müsabakalara hazırlıyor, System.String[]

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde uzun yıllar dövüş sporlarıyla ilgilenen antrenör baba, Türkiye ve Balkan şampiyonlukları bulunan milli sporcu oğlu Alparslan Yöndem'in başarısı için ter döküyor.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde uzun yıllar dövüş sporlarıyla ilgilenen antrenör baba, Türkiye ve Balkan şampiyonlukları bulunan milli sporcu oğlu Alparslan Yöndem'in başarısı için ter döküyor.

Yaklaşık 40 yıldır dövüş sanatlarıyla uğraşan antrenör ve profesyonel kung fu sporcusu Ali Rıza Yöndem (57), oğlu Alparslan'ı (24) da kendisi gibi Uzak Doğu sporlarına yönlendirdi.

Küçük yaşlarda futbolcu olmaya merak salan oğlunu ikna ederek kick boks sporcusu yapan Yöndem, başarılı olması için oğluna sıkı antrenman programı hazırladı.

Verdiği destekle oğlunun kısa sürede gelişerek Türkiye ve Balkan şampiyonlukları almasını sağlayan Yöndem, haftanın her günü salonda ter dökerek daha büyük başarılar elde edebilmek için mücadelesini sürdürüyor.

Antrenör Yöndem: "Zevkli ve gurur verici bir durum"

Antrenör Ali Rıza Yöndem, AA muhabirine, yaklaşık 40 yıl önce spora tekvandoyla başladığını, kung fu, wushu, kick boks, aikido ve güreş yaptığını anlattı.

Kung fu sporunu profesyonel olarak sürdürdüğünü aktaran Yöndem, "Alparslan küçükken çok hareketliydi. Onu devamlı salona getirmek istiyordum ama kaçıyordu. Daha sonra tuttum, milli takım kampına götürdüm. Orada çayımızı getiren dünya şampiyonu, çay bardağımızı alan da Avrupa şampiyonuydu. Alparslan bunu görünce etkilendi ve kararını verdi. Biz de her zaman bir baba ve sporcu olarak destek veriyoruz. Zevkli ve gurur verici bir durum." diye konuştu.

Oğlunun yaptığı işle çevresindeki arkadaşlarına ve gençlere örnek olduğunu dile getiren Yöndem, "Alparslan'ın kendi psikolojik yapısında dövüş sanatlarına uygun durumu yok. Daha çok mazlum ve efendi bir çocuktur. Hayatı boyunca hiç kimseye bağırmamıştır. Hedefimiz dünya şampiyonluğu." ifadelerini kullandı.

Alparslan: "Salona girerken babalık biter, hocalık başlar"

Milli kick boksçu Alparslan Yöndem, babası sayesinde küçük yaşlardan itibaren sporun içinde olduğunu, salonlarda büyüdüğünü anlattı.

7 yıldır profesyonel sporcu olarak çalışmalara devam ettiğini kaydeden Yöndem, "Türkiye Kick Boks ve Türkiye Wushu Kung Fu federasyonlarında müsabakaya çıkıyorum. Bu dallarda milli sporcu olarak devam ediyorum. Bölgesel ve ulusal turnuvalarda milli takıma girdik ve bazı kategorilerde şampiyonluklarım var." şeklinde konuştu.

Dövüş sporlarını sevmesinde babasının katkısı olduğunu anlatan Yöndem, şöyle devam etti:

"Salona girerken babalık biter hocalık başlar. Yeri geldiğinde bana kızar ama antrenman bittiğinde duygusal olarak babalık başlar. Aramızdaki bağ kuvvetlidir. Dövüş sporlarını küçükken sevmeyerek yapıyordum. Futbol bana daha zevkli geliyordu. '500 yumruk atılır mı?' diye sorguluyordum. O yıllarda babam üzerime çok düştü ama çocukluğun verdiği heyecanla pek umursamadık. Daha sonra babam beni Bolu Aladağ'da milli takım kampına götürdü ve oradaki çocukların benden bir farkı olmadığını gördüm."

Yöndem, daha sonra başladığı kick boksta Türkiye şampiyonlukları elde edip, milli takıma seçildiğini belirterek, "Önümüzde Konya ve Almanya'da güzel maçlar var. Ayrıca, Gölyaka'da gençlerin kötü alışkanlıklardan ve uyuşturucudan uzak durması için spor salonu açtık. Elimizden geldiği kadar herkese faydalı olmak istiyoruz. Hedeflerimde Gökhan Saki gibi Hollanda'da düzenlenen Glory turnuvasında yer almak ve mücadele vermek var." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Sporcu, Gölyaka, Türkiye, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antrenör baba, Balkan şampiyonu kick boksçu oğlunu müsabakalara hazırlıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi! 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi! Spor salonları koronavirüs engeline takıldı! Spor salonları koronavirüs engeline takıldı! Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı

Son Dakika Haberleri
11:24 Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak
11:22 Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak
10:56 Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor
10:51 Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek
10:49 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi!
10:34 Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak
10:33 Spor salonları koronavirüs engeline takıldı!
10:32 Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu
10:27 38 yaşındaki Atiba Hutchinson, tarihe adını altın harflerle yazdırdı
10:21 Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları
Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak         
11:24
Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor         
10:59
Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek         
10:52
Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak         
10:35
Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu         
10:32
Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı         
05:06
Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı         
23:54
İbrahim Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözleri sonrası hırs yapan Deniz Seki, iğne ipliğe döndü         
21:27
Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı         
17:15
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım         
16:45
İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek         
16:07
Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı         
15:59
Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!         
12:28
Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun         
11:47
Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı! Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı!         
10:57
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi         
02:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2021 11:28:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antrenör baba, Balkan şampiyonu kick boksçu oğlunu müsabakalara hazırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement