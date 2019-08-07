Son Dakika Haberleri: Antrenör Cemal Özdiyar, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Spor Haber

Antrenör Cemal Özdiyar, son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Türkiye Bedensel Engelliler Yelken Milli Takımı Antrenörü Cemal Özdiyar, son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Yelken Milli Takımı Antrenörü Cemal Özdiyar, son yolculuğuna uğurlandı.
Antalya'da kalp krizi sonucu 5 Ağustos'ta vefat eden Cemal Özdiyar için Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde, öğle vakti tören düzenlendi.
Cenaze törenine, Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, federasyonun eski başkanlarından Mehmet Serhat Belli ile yelken camiasının önde gelen isimleri katıldı.
Özdiyar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedildi.
Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yusuf Yazıcı: Lille'in en önemli transferlerinden biriyim
Kaz Dağları Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Dünya da benzer örneklere sessiz kalmadı Martin Skrtel'in menajerinden flaş Beşiktaş açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 20:05:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antrenör Cemal Özdiyar, son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]